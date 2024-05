Ryerson temmet Mbappé da Hummels nikket Dortmund til mesterligafinale

Med 2-0 sammenlagt tok den tyske klubben seg til mesterligafinale. Laget gjorde en meget god kamp, men hadde også marginer på sin side. PSG hadde fire avslutninger i stenger og tverrligger, og dermed ble det seks stykker i løpet av de to semifinalekampene.

Ryerson nøytraliserte langt på vei superstjernen Mbappé, med ypperlig hjelp fra lagkameratene i et Dortmund-lag som med disiplinert og oppofrende spill tok luven av hjemmelaget.

I det 47. minutt kom PSG til sin til da største sjanse i kampen. Mbappés innlegg fra venstre var innom to medspillere og havnet hos unggutten Warren Zaïre-Emery, som fra kort hold og spiss vinkel skjøt i stolpen.

Det var PSGs 11. stolpetreff i mesterligaen denne sesongen, etter at laget hadde to i 0-1-tapet i Dortmund forrige uke. Det skulle ikke bli det siste.

Rett etter ga Marquinhos borte et hjørnespark med et upresist tilbakespill, og på serven fra Julian Brandt seilte Hummels upresset inn ved lengste stolpe og nikket i mål.

Emre Can løp sent inn i feltet før hjørnesparket, og Fabian Ruiz spurtet over for å plukke ham opp. Lucas Beraldo ble alene med Hummels, og han var sjanseløs i duellen.

– Vanskeligste noensinne

Som høyreback fikk Ryerson ingen ringere enn Kylian Mbappé som sin direkte motspiller.

– I kveld har Julian Ryerson den vanskeligste enkeltoppgave noen norsk fotballspiller har hatt, sa Brede Hangeland i TV 2s sending før avspark i Paris og la til at det er nær umulig å stoppe Mbappé på egenhånd.

Ally McCoist i TNT Sports utropte også Mbappé mot Ryerson til nøkkelduellen.

Nordmannen gikk til oppgaven uten synlige tegn på nerver, men med full oppmerksomhet og stort trykk i duellene. Trener Edin Terzic applauderte entusiastisk på sidelinja da nordmannen skjermet ballen ut.

Ryerson bidro ikke bare til å nekte superstjernen å utfolde seg, han bidro offensivt både med lange kast, en farlig avslutning og et dribleraid.

Karim Adeyemi hadde kampens første sjanse etter at Niklas Füllkrug brystet et Ryerson-kast til ham. Beraldo slengte ut foten og blokkerte skuddet til corner.

Les også: Ryersons Dortmund på finalejakt i mesterligaen etter seier over PSG

Muskler og teknikk

Etter et kvarter brukte Ryerson muskler og teknikk i et raid. Tre motspillere måtte til for å ta ballen fra ham inne i feltet.

Så skjøt nordmannen i nettveggen på halv volley etter at Füllkrug tok ned kastet hans ved dødlinja og spilte ut til ham.

PSG kom til et par muligheter litt etter halvtimen spilt. Det kunne blitt virkelig farlig i det 35. minutt, da Fabian Ruiz spilte ut til Mbappé, men Hummels kastet seg og fikk tuppet ballen unna før stjernespissen fikk skutt.

I stedet kontret Dortmund. Adeyeni førte ballen fra egen halvdel og satte Gianluigi Donnarumma på en prøve PSG-keeperen så vidt besto.

I omgangens siste minutt hadde Mbappé beveget seg over på høyresiden og unnsluppet Ryerson. Han satte opp Fabian Ruiz, som skjøt med full kraft. Ballen traff Nico Schlotterbeck og spratt til gjestenes lettelse utenfor målet.

Les også: De Ligt, Musiala og Dier tilbake i trening før returkampen i Madrid

Stormløp

Etter Dortmunds ledermål satte PSG inn et stormløp som nær hadde gitt ny spenning. I det 61. minutt traff Nuno Mendes stolpen.

Fire minutter senere ble Ousmane Dembélé felt av Hummels noen små centimeter utenfor 16-meterstreken. Det ble bare frispark, ikke straffespark.

I det 86. minutt spratt en avslutning fra Mbappé på tverrliggeren, og to minutter senere skjøt Vitinha i tverrliggeren så målet dirret. Det var PSGs 14. treff i metallet i turneringen denne sesongen, og det åttende på de fire kampene mot Borussia Dortmund. Ballen ville bare ikke inn for PSG.

Borussia Dortmund skal 1. juni tilbake til Wembley, der klubben i 2013 tapte 0-1 for Bayern München i mesterligafinalen. Den sørtyske storklubben kan bli motstander også i år, men da må turneringens mestvinnende klubb Real Madrid beseires onsdag.

Les også: Vinicius-dobbel reddet Real Madrid etter Bayern-press på hjemmebane