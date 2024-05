Millionsmell for Henning Bergs AIK – tvinges til å selge spillere

Tirsdag omtaler flere svenske medier, blant dem Aftonbladet og Expressen, den krevende økonomiske situasjonen i hovedstadsklubben.

AIK bekrefter selv at klubben må selge spillere for å nå de finansielle målene den styrer etter.

«AIK Fotboll har satt nye økonomiske mål per 31. mars 2023. Per 31. mars 2024 var målene for egenkapital og gjeld oppfylt, mens inntekts- og vekstmålene ikke ble nådd. Oppfyllelse av likviditetsmålet krever at AIK Fotball gjennomfører spillesalg i løpet av de kommende overgangsvinduene», heter det i en uttalelse.

Ved siden av at Henning Berg er trener, er Thomas Berntsen sportssjef i AIK.

Den økonomiske rapporten for første kvartal i 2024 vise at hovedstadsklubben gikk 10,8 millioner svenske kroner i underskudd.

Regnskapsåret 2023 ble avsluttet med et minusresultat på 21 millioner kroner, ifølge Aftonbladet. Driftsresultatet lå på minus 77 millioner kroner.

Årsaken til de svake økonomiske tallene skal være svakere sportslige resultater enn ventet, samt et behov for å gjøre endringer i spillertroppen.