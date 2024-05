Stabæk vant toppkampen i 1. divisjon 5-0

I rundens toppkamp rullet Stabæk over Kongsvinger i 1. omgang og ledet 3-0. KIL fikk også en spiller utvist på tampen av omgangen, og det gjorde ikke saken bedre for de røde. Stabæk vant til slutt 5-0.

Stabæk topper tabellen med 11 poeng etter fem kamper. Kongsvinger er på 3.-plass på svakere målforskjell og én kamp mer spilt. Bassekou Diabaté scoret to av målene. Stabæk er divisjons eneste ubeseirede lag sammen med Egersund.

2.-plasserte Egersund lå lenge under hjemme mot Lyn. Daniel Schneider så ut til å bli matchvinner, men Magnus Lankhof Dahlby spaserte inn utligningen til 1-1 på tampen.

Levanger og Sogndal spilte målløst i Trøndelag, og lagene følger hverandre på 4.- og 5.-plass.

Bunnen

Aalesund kvittet seg med daglig leder Ronny Stokke i midtuken. Det skal også vært et krisemøte mellom spillerne og Christian Johnsen. De kom under i Mjøndalen, men Isaac Atanga sørget for 1-1 i 2. omgang.

Bunnlaget Start klarte bare 0-0 hjemme mot Ranheim.

Sandnes Ulf og Moss endte 3-3 i en kamp der Tommy Høiland scoret to av målene. Raufoss slo Åsane 1-0 på eget gress.

Vålerenga slo Bryne 1-0 på Intility etter et selvmål i annen omgang, men der VIF-spiss Ola Kamara var siets VIF-spiller på ballen.

---

FAKTA

1. divisjon menn lørdag, 6. runde:

Egersund – Lyn 1-1 (0-1)

1071 tilskuere

Mål: 0-1 Daniel Schneider (33), 1-1 Magnus Lankhof Dahlby (86).

Dommer: Ole-Alexander Ekeli Valen, Kråkerøy.

Gult kort: Ibba Laajab, Malvin Ingebrigtsen, Henrik Kristiansen, Lyn.

Levanger – Sogndal 0-0

1303 tilskuere

Dommer: Mohammad Hafezi, Reinsvoll.

Gult kort: Sander Saugestad, Levanger, Martin Sjølstad, Sogndal.

Mjøndalen – Aalesund 1-1 (1-0)

1341 tilskuere

Mål: 1-0 Meinhard Olsen (str. 18), 1-1 Isaac Atanga (66).

Dommer: Marius Lien, Fossum Skien.

Gult kort: Sten Grytebust, Simen Haram, John Kitolano, Aalesund.

Raufoss – Åsane 1-0 (1-0)

Mål: 1-0 Erlend Hustad (43).

Dommer: Harald Vollstad Sletner, Rustad.

Gult kort: Jamal Haruna, Raufoss, Martin Ueland, Didrik Fredriksen, Åsane.

Sandnes Ulf – Moss 3-3 (1-0)

1927 tilskuere

Mål: 1-0 Tommy Høiland (25), 1-1 Sebastian Pedersen (48), 2-1 Høiland (63), 3-1 Daniel Braut (71), 3-2 Pedersen (73), 3-3 Bo Hegland (79).

Dommer: Johan William Grundt.

Gult kort: Haris Brkic, Jarmund Kvernstuen, Markus Aanesland, Andreas Nyhagen, Tommy Høiland, Sandnes Ulf, Ian Hoffmann, Moss.

Stabæk – Kongsvinger 5-0 (3-0)

2475 tilskuere

Mål: 1-0 Aleksander Andresen (18), 2-0 Nicolai Næss (29), 3-0 Bassekou Diabaté (str. 32), 4-0 Diabaté (52), 5-0 Thomas Roberts (54).

Dommer: Anders Bodding, Haga.

Gult kort: Mapenda Mbow, Marius Trengereid, Kongsvinger.

Rødt kort: Harald Holter (44), Kongsvinger.

Start – Ranheim 0-0

2024 tilskuere

Dommer: Jørgen Haugen, Kurland.

Gult kort: Jesper Gregersen, Start, Nikolai Skuseth, Sander Amble Haugen, Mikael Tørset Johnsen, John Hou Sæter, Ranheim.

Vålerenga – Bryne 1-0 (0-0)

6711 tilskuere

Mål: 1-0 Jacob Haahr Steffensen (selvmål 56).

Dommer: Ali Al Hatam, Skreia.

Gult kort: Fidel Brice Ambina, Martin Kreuzriegler, Aaron Kiil Olsen, Vålerenga, Alfred Scriven, Bryne.

---