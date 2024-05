Ipswich tilbake i Premier League – rykket opp for andre sesong på rad

Wes Burns og Omari Hutchinson scoret målene i 2-0-seieren over Huddersfield. Dermed er Ipswich tilbake på det høyeste nivået i engelsk fotball for første gang siden 2002.

For fem år siden rykket laget ned til League One, og dermed var klubben utenfor de to øverste divisjonene i engelsk fotball for første gang på 63 år.

Forrige sesong rykket «Tractor Boys» opp igjen fra League One med 2.-plass og brukte bare en sesong på nivå to før de tok seg opp i Premier League.

Tittelvinner Leicester hadde allerede sikret opprykket i mesterskapsserien før siste serierunde og brukte dermed bare en sesong på nivå to før comebacket i Premier League var en realitet.