Brann herjet med Rosenborg: – En helt fantastisk ramme

Ole Didrik Blomberg, Aune Heggebø og Niklas Castro scoret målene for Brann.

Storseieren over Rosenborg sørger for at de rødkledde fra Bergen topper Eliteserien med 14 poeng etter sju kamper. Bodø/Glimt og Molde ligger ett poeng bak med henholdsvis to og en kamp mindre spilt.

– Det var en enorm kveld. En helt fantastisk ramme, sa Heggebø til TV 2.

– Vi ser fra første minutt at vi er på. Det er sånn vi skal spille, sa Castro til kanalen.

Rosenborg har ni poeng etter seks kamper og er på en foreløpig 5.-plass. Alfred Johanssons mannskap står med tre strake tap i serie og cup.

Ole Didrik Blomberg ga Brann en drømmestart på kampen med en fantastisk stupheading etter tre minutter.

Vakker scoring

Den unge RBK-midtstopperen Håkon Volden fikk et langt touch utenfor 16-meteren, og Emil Kornvig kom til en berøring på ballen som sendte den inn i feltet. En våken Blomberg stanget ballen elegant i en bue over Sander Tangvik.

– Han stuper den inn på reneste Robin van Persie-vis, sa TV 2s ekspertkommentator Jesper Mathisen.

– Det gikk bare på rent instinkt. Jeg satset bare på å komme først på ballen, og det klarte jeg, sa Blomberg til TV 2 i pausen.

Etter tjue minutter fikk Blomberg nok en kjempemulighet, men Brann-spilleren satte ballen like utenfor stolpen.

Store sjanser

Seks minutter før pause vant Brann ballen etter nok en uheldig ballberøring. Aune Heggebø fikk ballen med seg i feltet, men en god redning fra Tangvik stoppet sjansen.

Emil Frederiksen ble spilt opp fint i feltet på tampen av 1. omgang, men satte avslutningen høyt over. Dermed sto det 1-0 til pause.

Fire minutter etter hvilen doblet Aune Heggebø ledelsen med et hodestøt etter et perfekt slått innlegg fra Niklas Castro. Brann-spissen noterte sitt fjerde seriemål for sesongen.

Full kontroll

Noen minutter etterpå var Tangvik offensivt ute i feltet, men var for sen i duellen med Blomberg og felte Branns kantspiller. Dermed pekte hoveddommer Espen Eskås på straffemerket.

Den danske midtbanespilleren Emil Kornvig misset fra ellevemeteren med et straffespark som gikk over mål. Castro økte likevel til 3-0 med et kvarter igjen av kampen med en strålende volleyscoring.

Brann møter Lillestrøm i neste runde, mens Rosenborg møter Molde.

---

FAKTA

Eliteserien menn lørdag, 6. runde:

Brann – Rosenborg 3-0 (1-0)

Brann stadion: 16.750 tilskuere.

Mål: 1-0 Ole Didrik Blomberg (3), 2-0 Aune Heggebø (49), 3-0 Niklas Castro (74).

Dommer: Espen Eskås.

Gult kort: Aune Heggebø, Brann, Ulrik Yttergård Jenssen, Jayden Nelson, Rosenborg.

Brann (4-3-3): Mathias Dyngeland – Svenn Crone, Fredrik Pallesen Knudsen, Japhet Sery Larsen, Ruben Kristiansen – Emil Kornvig, Sivert Heltne Nilsen, Felix Horn Myhre (Sander Kartum fra 81.) – Ulrik Mathisen (Niklas Castro fra 45.), Aune Heggebø (Magnus Warming fra 81.), Ole Didrik Blomberg.

Rosenborg (4-3-3): Sander Tangvik – Erlend Dahl Reitan (Leo Cornic fra 82.), Mikkel Konradsen Ceide, Håkon Volden, Ulrik Yttergård Jenssen (Adrian Pereira fra 45.) – Markus Henriksen, Ole Selnæs, Sverre Nypan – Jesper Reitan-Sunde (Jayden Nelson fra 70.), Ole Sæter (Santeri Väänänen fra 60.), Emil Frederiksen (Marius Broholm fra 60.).

Spilles søndag: Bodø/Glimt – Strømsgodset, Haugesund – KFUM Oslo, Kristiansund – HamKam, Odd – Fredrikstad, Sandefjord – Molde, Sarpsborg – Lillestrøm, Viking – Tromsø.

---