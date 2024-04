Ipswich vant i Coventry – ett poeng fra Premier League-comeback

Tidligere Viking-spiller Kieffer Moore scoret et tidlig ledermål, hans sjuende scoring siden han ble leid inn fra Bournemouth på overgangsvinduets siste dag. Haji Wright utlignet for Coventry, men Cameron Burgess ble matchvinner i det 69. minutt.

Seieren gjør at Ipswich er tre poeng foran tredjeplasserte Leeds og trenger bare ett poeng i lørdagens hjemmekamp mot nestjumbo Huddersfield for å slå følge med Leicester opp til eliten.

Ipswich rykket ned fra Premier League i 2002. For fem år siden rykket laget ned igjen, og dermed var klubben utenfor de to øverste divisjonene i engelsk fotball for første gang på 63 år. «Tractor Boys» rykket opp til mesterskapsserien med 2.-plass i League One i fjor, og ser ut til å sikre sitt annet opprykk på rad.

Laget så ut til å snuble på tampen av sesongen, med bare tre poeng på sine fire siste kamper, men tirsdag ble det en sterk borteseier i en kamp som ble utsatt den helgen Coventry ga Manchester United kamp til døra i FA-cupsemifinalen.

– Et fantastisk resultat for oss. Man trenger andre kvaliteter på denne tid av sesongen. Coventry er et godt lag og gjorde det vanskelig for oss, men vi kjempet for seieren, sa Ipswich-manager Kieran McKenna til BBC.

– Nå er alt i våre hender. Vi må ha poeng på Portman Road lørdag, og vi vil få sterk støtte fra tribunene, men jobben er ikke gjort ennå.

Om Ipswich taper, kan Leeds gå forbi med seier over Southampton.

