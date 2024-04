Nådeløse Arsenal slo erkerival Tottenham tross kjempetabbe og straffe

Arsenal har hatt et godt grep om sin erkerival de siste årene og tok sin femte seier på de sju siste kampene.

Søndag leverte gjestene effektiv angrepsfotball og mål av Bukayo Saka, Kai Havertz og Pierre-Emile Højbjerg (selvmål) sørget for hele 3-0 til pause.

– Tottenham har hatt muligheter, men de er ikke like effektive, sa Viaplay-ekspert Eirik Bakke.

Etter hvilen reduserte Cristian Romero takket være en gavepakke av Arsenal-keeper David Raya. Spanjolen skulle sparke ballen ut, men den gikk rett til Romero som hadde en enkel jobb med å trille den i mål.

Med fem minutter igjen scoret Son Heung-min på straffespark, men nærmere kom ikke vertene poeng.

Med seieren står Arsenal med 80 poeng med tre kamper igjen av årets Premier League-sesong. Manchester City er fire poeng bak, men har to kamper mindre spilt. Dermed har Erling Braut Haalands lag alt i egne hender.

Tottenham kjemper om mesterligaspill neste sesong og er sju poeng bak Aston Villa på fjerdeplass. Tottenham har to kamper mindre spilt enn Birmingham-klubben.

Ødegaard-milepæl

Arsenal-kaptein Martin Ødegaard spilte søndag sin 150. kamp for klubben. Nordmannen har den siste tiden blitt hyllet for sine bidrag i kamper. Søndag så det ut til at han hadde skaffet seg en tidlig assist da Havertz satte ballen i mål, men Ødegaard var så vidt offside, og det ble annullert.

Noen minutter senere kom likevel ledermålet. Tottenham-spiller Pierre-Emile Højbjerg videresendte Bukayo Sakas hjørnespark i eget mål.

Etter 22 minutter var det hjemmelagets tur til å ha marginene mot seg da Micky van de Vens scoring ble annullert for en svært hårfin offside. Tottenham hadde før det presset gjestene hardt og hatt et skudd i stolpen.

Kontring

Da de liljehvite ikke fikk sin scoring, ble de straffet nådeløst. Rett etterpå kontret Arsenal inn 2-0 da Saka driblet av Ben Davies og satte ballen i nettet.

Før hvilen la Havertz på til 3-0 da han stanget ballen i mål på hjørnespark. Tross reduseringene tok gjestene en sterk seier.

Arsenal tar imot Bournemouth i neste kamp, mens Tottenham skal spille ny rivalkamp mot Chelsea.

(©NTB)