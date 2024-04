Haaland tilbake med mål etter skadetrøbbel – Manchester City opp i ryggen på Arsenal

Men seieren kom ikke lett, for etter Josko Gvardiols ledermål i første omgang presset vertene på for utligningen. Tross flere store sjanser måtte de se City stikke av med seieren.

«Nottingham Forest det nærmeste noen har vært å rundspille Man. City denne sesongen, og så leveres avslutninger så horrible at det ikke er til å tro. Burde lett ledet med et par mål», skrev Viaplay-kommentator Kasper Wikestad på X underveis i kampen.

Kom inn etter en time

Erling Braut Haaland ble etter 60 minutter byttet inn etter to kamper ute med skade, og jærbuen svarte med å sende gjestene opp i 2-0 20 minutter før slutt. Det var hans 21. ligascoring denne sesongen, ett mer enn Cole Palmer (Chelsea).

Nordmannen har mistet kamper etter at han pådro seg en kjenning mot Real Madrid.

Med seieren er City ett poeng bak serieleder Arsenal, men de lyseblå har én kamp mindre spilt. Dermed har de fortsatt alt i egne hender i jakten på sin fjerde strake ligatittel. City skal også spille FA-cupfinale mot byrival Manchester United i mai.

Oscar Bobb ble byttet inn på tampen av ordinær tid for City. De lyseblå har ikke tapt i Premier League siden 0-1-kampen mot Aston Villa 6. desember. Den rekken ble forlenget til 19 kamper søndag.

Nottingham Forest kjemper i andre enden av tabellen. Med søndagens nederlag er det stadig ett poeng ned til Luton som ligger under nedrykksstreken. Burnley er to poeng bak, mens det allerede er klart at Sheffield United rykker ned.

Effektive Arsenal

Arsenal var dødelig effektive og avgjorde langt på vei rivalkampen mot Tottenham før pause. «The Gunners» tok viktige poeng i gulljakten med 3-2-seier.

Arsenal har hatt et godt grep om sin erkerival de siste årene og tok sin femte seier på de sju siste kampene.

Søndag leverte gjestene effektiv angrepsfotball og mål av Bukayo Saka, Kai Havertz og Pierre-Emile Højbjerg (selvmål) sørget for hele 3-0 til pause.

– Tottenham har hatt muligheter, men de er ikke like effektive, sa Viaplay-ekspert Eirik Bakke.

Etter hvilen reduserte Cristian Romero takket være en gavepakke av Arsenal-keeper David Raya. Spanjolen skulle sparke ballen ut, men den gikk rett til Romero som hadde en enkel jobb med å trille den i mål.

Med fem minutter igjen scoret Son Heung-min på straffespark, men nærmere kom ikke vertene poeng.