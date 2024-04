Fifa forsvarer Saudi-avtale: – Vil utgjøre en forskjell

Avtalen mellom saudiarabiske Aramco og Fifa er den siste i rekken av oljestatens involvering i idrett.

Nyhetsbyrået AP hevder at avtalen er den største Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) har inngått med en sponsor om man regner per år.

– Vi blir ikke lenger sjokkert over Saudi-Arabias bruk av sport som et PR-verktøy, og Fifa har til gode å imøtekomme bekymringer knyttet til saudiske myndigheters grove brudd på menneskerettighetene, sier prosjektleder Frank Conde Tangberg i Amnesty International til NTB.

– Fifa har valgt å rulle ut den røde løperen for Saudi-Arabia som VM-vert og sponsor. Vi oppfordrer Fifa til å engasjere seg mer for å ta tak i risikoen knyttet til VM i 2034, sier Tangberg.

NTB har kontaktet Fifa og spurt om forbundets respons på et samarbeid med Saudi-Arabia og bekymringene om brudd på menneskerettighetene.:

– I tråd med vedtektene reinvesterer Fifa sine inntekter, inkludert inntektene fra Aramco-sponsingen, i å utvikle fotball over hele verden. Det er forventet at Fifa i 2023–2026 vil investere i overkant av 3,9 milliarder dollar i utvikling og utdanning, opplyser en talsperson i Fifa til NTB.

– Dette inkluderer «Fifa Forward 3.0», fotballutviklingsfondet og andre initiativ som for eksempel å fremme kvinnefotball, dommerarbeid og teknisk utvikling.

– Bidra til fotballutvikling

Avtalen mellom Fifa og Aramco har vært ventet siden i fjor høst, melder AP. Da ble Saudi-Arabia bekreftet som eneste kandidat til å være arrangørland for fotball-VM for menn i 2034.

Fifa kunngjorde samme dag at VM i 2030 skal spilles i Spania, Portugal, Marokko, Argentina, Paraguay og Uruguay. Det gjorde at konkurransen kun sto mellom forbundene i Asia og Oseania. Da Australia trakk sitt kandidatur, lå veien åpen for Saudi-Arabia. .

Den fire år lange avtalen skal innebære at Saudi Aramco blir en Fifa-partner i turneringer som VM for menn i 2026 og VM for kvinner i 2027.

– Uten Fifas støtte ville mer enn halvparten av medlemslandene ikke vært i stand til å støtte ungdoms- og kvinnelandslagene sine til å delta i internasjonale turneringer, opplyser Fifa til NTB.

– Gjennom dette partnerskapet med Fifa tar vi sikte på å bidra til fotballutvikling og utnytte sportens kraft for å utgjøre en forskjell over hele verden, sa Aramco-president Amin H. Nasser.

I september ble Saudi-Arabias kronprins Mohammed Bin Salman konfrontert med påstandene om at landet bruker satsing på idrett til å bedre landets omdømme, såkalt sportsvasking. Bin Salman svarte at han «ikke brydde seg».

Storsatsing

Oljestaten Saudi-Arabia har pumpet inn milliarder i idretter over hele verden. Det gjelder blant annet golf, fotball, motorsport og kampsport. Play the Game, et internasjonalt initiativ for å fremme etikk i sportsverdenen, publiserte i fjor en rapport om sponsoravtaler og sport i Saudi-Arabia. De fant 312 avtaler fordelt på 21 idretter.

Idrett er ett av satsingsområdene i det regimet kaller «Visjon 2030», en økonomisk plan som skal bygge nye næringer og skape arbeidsplasser. Saudi-Arabia har i en årrekke blitt kritisert for brudd på menneskerettighetene og vært anklaget for å drive med sportsvasking.

Statseide Aramco eier laget Al-Qadsiah, som leder nivå to i hjemlig liga, og bygger et stadion i byen Dammam hvor det skal spilles kamper i Asian Cup om tre år. Trolig også i VM i 2034.