Fifa har inngått gigantavtale med saudiarabisk oljeselskap

Den fire år lange avtalen skal innebære at Saudi Aramco blir en Fifa-partner i turneringer som VM for menn i 2026 og VM for kvinner i 2027.

Noe beløp er ikke kjent, men ifølge nyhetsbyrået AP er det den største avtalen Fifa har inngått med en sponsor om man regner årlig verdi.

Avtalen har vært ventet siden i fjor høst. Da ble Saudi-Arabia bekreftet som arrangørland til fotball-VM for menn i 2034.

– Dette partnerskapet vil hjelpe Fifa til å lykkes med å gjennomføre sine flaggskipsturneringer, sier Fifa-president Gianni Infantino i en uttalelse.

Oljestaten Saudi-Arabia har pumpet inn milliarder inn i idretter over hele verden som golf, fotball, motorsport og kampsport.

Idrett er ett av satsingsområdene i det regimet kaller «Visjon 2030», en økonomisk plan som skal bygge nye næringer og skape arbeidsplasser. Saudi-Arabia er i en årrekke blitt kritisert for brudd på menneskerettighetene og vært anklaget for å drive med sportsvasking.

Statseide Aramco eier laget Al-Qadsiah, som leder nivå to i hjemlig liga, og bygger et stadion i byen Dammam hvor det skal spilles kamper i Asian Cup om tre år. Trolig også i VM i 2034.

– Gjennom dette partnerskapet med Fifa tar vi sikte på å bidra til fotballutvikling og utnytte sportens kraft for å utgjøre en forskjell over hele verden, sier Aramco-president Amin H. Nasser.

