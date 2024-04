Manchester City jakter tabelltopp etter Foden-dobbel mot Brighton

Etter storseieren uten Erling Braut Haaland skiller det bare ett poeng opp til serieleder Arsenal, som har én kamp mer spilt. Søndag gjester Pep Guardiolas menn Nottingham Forest.

Oscar Bobb ble sittende på benken hele kampen.

City fikk en fantastisk start på kampen da Kevin De Bruyne stanget et innlegg fra Kyle Walker rett i krysset etter bare 17 minutter.

Ni minutter senere doblet Phil Foden gjestenes ledelse da han slo et frispark via muren og i mål.

Briten var imidlertid ikke ferdig der. Med ti minutter igjen av omgangen satte han inn sitt andre etter at Brighton rotet det til i forsvar. Bernardo Silva snappet opp ballen og spilte den til City-juvelen, som banket inn 3-0-målet.

Det var Fodens 50. Premier League-scoring, som fikk en legende til å logge seg på:

– Er Phil Foden årets spiller? spurte tidenes toppscorer i Premier League, Alan Shearer, på X.

Etter hvilen fortsatt City målfesten da Julian Alvarez banket inn returen på et skudd fra Walker.

– Dette er ordentlig stygt for Brighton, men for et signal til resten av verden og Premier League, utbrøt Viaplay-kommentator Eivind Bisgaard Sundet.

I forkant av målet ropte også vertene på straffe etter at Pascal Gross gikk i bakken i en duell med Rodri. Dommeren vinket imidlertid spillet videre.

–Jo, dommer. Og jo, VAR. Det er klar og tydelig straffe til Brighton, skrev Viaplay-ekspert Lars Tjærnås på X.

Det ble også det nærmeste Brighton kom et mål, og de må dermed se seg fornøyd med 11.-plass på tabellen.

