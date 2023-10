Menneskerettsorganisasjon advarer mot fotball-VM i Saudi-Arabia

Det australske fotballforbundet kunngjorde tirsdag at landet ikke går for å få bli vertskap for mesterskapet om elleve år. Dermed står Saudi-Arabia per nå igjen som eneste søker.

Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) hadde gitt land i Asia og Oseania frist til 31. oktober med å melde sin interesse. Før fristen gikk ut, uttalte Wenzel Michalski, Tysland-sjef for Human Rights Watch, at et mesterskap i golfstaten i 2034 vil være et svik mot alle som tror at Fifa vil oppfylle sine menneskerettighetsmål.

– Fifa har gitt seg selv en agenda som sier at VM-verten må oppfylle menneskerettigheter. Som vi vet, er det ikke tilfelle med Saudi-Arabia, sa Michalski.

– Bare se på pressefriheten, som ifølge Fifa-statuttene må være til stede. Den finnes ikke der. Heller ikke like rettigheter, eller at LHBT-personer ikke skal diskrimineres. Eller ytringsfrihet, uttalte han videre.

Fifa-president Gianni Infantino har oppfordret land fra Asia og Oseania til å søke om å få holde mesterskapet i 2034.

Det ble tidligere i måneden spekulert i at Australia kunne komme med en søknad sammen med Indonesia, Malaysia og Singapore. Senere kom det fram at Singapore støtter Saudi-Arabias søknad.

Australia kommer nå isteden til å konsentrere seg om å prøve å få holde kvinnenes asiamesterskap i 2026 og deretter klubb-VM i 2029.

Kritikken haglet mot Qatar i forbindelse med VM i 2022, blant annet for behandlingen av migrantarbeidere.