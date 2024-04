Eliteserieklubbene smadret salgsrekorden i 2023: – Fantastiske tall

Det viser en fersk rapport fra Europatoppen.

I 2023 solgte norske klubber spillere for hele 959 millioner kroner. Det var en markant økning fra 355 millioner i 2022.

– Det er fantastiske tall, og det viser at spillere i norske klubber er attraktive på det internasjonale markedet. Samtidig er det en risiko for at ligaen blir svekket dersom man ikke klarer å fylle på med egenutviklede spillere eller bommer på spillerkjøp, sier NTFs sportssjef Erik Hoftun til NTB.

– Det er ikke bare å få penger inn og tro at alt ordner seg automatisk, legger den tidligere forsvarsveteranen til.

De siste årene har det vært en formidabel økning. Bare siden 2016 har den samlede inntjeningen på spillersalg i norsk fotball økt med 731 millioner kroner.

– Det har i lang tid blitt jobbet svært godt i klubbene, og det er ordentlig struktur på det arbeidet som gjøres i akademiene. I tillegg har Molde og Bodø/Glimt gjort det godt ute i Europa, som også er det beste utstillingsvinduet. Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard viser i tillegg at det er mulig å bli god om du kommer fra Norge, smiler Hoftun.

I fjor solgte Molde alene spillere for nær en kvart milliard kroner, mens også Bodø/Glimt (149 millioner) og Rosenborg (105 millioner) passerte et tresifret antall millioner.

Rapporten viser at de tre klubbene sammen med Vålerenga og Stabæk har tjent 1,6 milliarder kroner på spillersalg siden 2016.

Rosenborg er laget som siden 2016 har brukt mest penger på spillere fra utlandet. Trønderne har handlet for 127 millioner norske kroner. Glimt følger etter med 98 millioner.