Lokale medier: Xavi har ombestemt seg – fortsetter som Barcelona-trener

Det skal ha blitt utfallet etter flere møter med Barcelona-president Joan Laporta gjennom onsdagen, melder både Mundo Deportivo og Sport.

Ifølge den mangeårige Mundo-journalisten Fernando Polo kommer Laporta til å bekrefte Xavi-nyheten torsdag.

Det var i slutten av januar at Xavi bestemte seg for å slutte som Barcelona-trener etter inneværende sesong. Han forklarte at jobben var for slitsom i lengden.

I fjor ledet han klubben til La Liga-tittelen. Han påtok seg treneransvaret i november 2021, og for et halvt år siden ble kontrakten forlenget til sommeren 2025.

Xavi er blant de største spillerne Barcelona har fostret fram. Han vant alt som kunne vinnes med klubben.

