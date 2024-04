Alle opprykkslagene kan gå ned igjen

Om Luton, Burnley og Sheffield United rykker ned fra det gjeveste selskapet, vil det være første gang siden 1997/98-sesongen at tre nyopprykkede lag går rett ned igjen.

Da var det Barnsley, Bolton og Crystal Palace som måtte ta turen ned et hakk etter opprykk året i forveien.

I år er det Sheffield United (16 poeng), Burnley (23) og Luton (25) som ligger under streken med fire serierunder igjen. For Sheffield United er det kun teori som fortsatt holder dem oppe.

Viaplays fotballekspert Lars Tjærnås tror det ender med nedrykk for alle tre – som det gjorde for 26 år siden.

– Den viktigste grunnen er den stadig større avstanden i rammer og betingelser mellom de beste og resten i klubbfotball. I landslagsfotball er det helt annerledes. At Luton og Manchester City spiller i samme liga, er på tross av alle forutsetninger. Og over tid slår alltid tyngdeloven inn, skriver Tjærnås i en epost til NTB.

– Tar neppe like lang tid

Tjærnås har selv opplevd å rykke ned fra Premier League. Det er 24 år siden han var assistenten til Egil «Drillo» Olsen i Wimbledon. Hvis det ender med nedrykk for Sheffield United, Burnley og Luton, tror han den bedriften vil gjenta seg før nye 26 år.

– Jeg tror neppe det tar like lang tid før det skjer igjen. For gapet i kvalitet og rammer mellom de to øverste divisjonene blir større, selv om de nedrykkede beholder en finansiell fallskjerm en sesong etter nedrykk. Derfor tror jeg vi vil se en større andel av nyopprykkede rykke ned igjen med en gang, skriver Tjærnås.

– Men det er heldigvis sånn at kunnskap og kompetanse kan trumfe ressurser en periode, så vi kommer heldigvis også til å se nyopprykkede overraske alle også flere ganger neste sesonger, forklarer han.

Sheffield United sliter tungt med kun 16 poeng. Skal klubben ha håp om ny Premier League-kontrakt, må de røde og hvite overraske mot Manchester United onsdag.

Derfor tror Tjærnås at de tre nyopprykkede lagene rykker ned:

– Sheffield United hadde interne problemer med en eier som ville ut. Og etter min mening var de det første laget i Premier League-historien som stilte et svakere lag i første seriekamp i Premier League enn det de hadde mot slutten i Championship, etter å ha solgt nøkkelspillere, forklarer Tjærnås.

Burnley og Luton

Landslagsspiller Sander Berge har vært på banen i 33 av Burnleys 34 kamper denne sesongen. Ti av klubbens 23 poeng har kommet i løpet av de siste sju kampene.

– Burnley var etter min mening for ambisiøse i stilen målt mot mannskapet de hadde i starten av sesongen og ble straffet knallhardt for det. Nå har de både justert seg litt og spiller med lavere risiko. Pluss at de har tatt læring og ser bedre ut. Men sluttspurten kommer likevel for sent, tror jeg, analyserer Tjærnås.

Luton var laget som var levnet minst tvil av ekspertene, men ligger likevel best an til å holde plassen.

– Luton har gjort det fenomenalt godt ut fra forutsetninger, men har de par siste måneder hatt en lang skadeliste, som stallen deres rett og slett ikke er skapt for å takle, avslutter Tjærnås.

(©NTB)