Sæter ble RBK-helten mot Haugesund tross straffebom – scoret to i 3-1-seier

I et solfylt Haugesund tok Rosenborg sin tredje seier for sesongen. Det gjør at de står med ni poeng etter fire kamper og er et av topplagene i Eliteserien så langt.

Den siste scoringen kom på overtid av ungutten Marius Broholm.

Men før den tid handlet det mye om Ole Sæter. Han har en tendens til å havne i begivenhetenes sentrum, og han gjorde det igjen.

10 minutter var spilt da 28-åringen scoret sitt første. Sory Diarra tabbet seg ut da han skulle sentre tilbake til keeper Egil Selvik, men ballen havnet hos Sæter. Han vippet den elegant i mål mellom beina på landslagsaktuelle Selvik med venstrebeinet.

Effektive

Rosenborg var effektive før pause mot Haugesund. På lagets fjerde sjanse kom mål nummer to. Denne gangen var det Emil Frederiksen som fant Sæter rett foran mål, og 27-åringen flikket den inn, denne gang med høyrebeinet. Også denne gikk inn mellom føttene på Haugesunds keeper Egil Selvik.

I mellomtiden hadde både Sverre Nypan og Martin Henriksen hver sin store mulighet, men begge avsluttet svakt og tafatt.

– Det er fint å vise at jeg kan score noen spiss-scoringer også. Ikke bare fra utenfor 16-meteren, sa Sæter til TV 2.

Friskt

Hjemmelaget Haugesund gikk frisk ut etter pause, og det tok bare fem minutter før reduseringen kom. Først reddet Sander Tangvik glimrende skuddet fra Ulrik Fredriksen, men Bruno Leite satte returen kontant i mål.

Så var det igjen duket for Ole Sæter-show. Han ble selv felt av Claus Niyukuri da RBK ble tildelt straffespark, og han tok den selv. Men den ellers så selvsikre spissen skjøt litt for svakt til venstre for Egil Selvik, og Haugesunds sisteskanse reddet.

Da var det spilt 75 minutter, og stillingen var fortsatt 2-1 til bortelaget.

Det ble også resultatet. Flere mål kom det ikke. Rosenborg tok sin 14. seier på 30 forsøk mot Haugesund.

