Martin Ødegaard etter exit mesterliga: - Vi ga bort to enkle mål hjemme

Vinnermålet til Bayern München kom drøyt 60 minutter ut i returkampen onsdag kveld. Fra backposisjon tok Kimmich ansvar, kom stupende inn i boksen og stanget kontant inn 1-0.

Bayern fikk betalt for å gå høyere med laget og ha en mer offensiv holdning enn før hvilen. Sammenlagt vant Bundesliga-klubben 3-2 og gjorde som den pleier mot Arsenal. I 2005, 2013, 2014 og 2017 ble det Bayern-suksess i åttedelsfinalen.

To tap på rad

Tapet var Arsenals andre på få dager. I helgen røk laget 0-2 hjemme mot Aston Villa, og smellen kan vise seg å ha vært vendepunktet i Premier League-toppen.

– Den er tung den der. Vi hadde lyst til å gjøre noe helt stort i denne turneringen og følte at vi hadde gode muligheter. Jeg føler at vi tok tak i kampen og styrte det meste, men vi var ikke skarpe nok i boksene, sa Martin Ødegaard til TV 2.

– Vi ga bort to enkle mål hjemme, i en kamp vi burde ha vunnet. Vi skapte ikke så mye i dag, men det kunne ha vippet begge veier. Det er små marginer, og de hadde øyeblikkene.

2009 siste gang

Også manager Mikel Arteta var nedfor.

– Jeg er veldig trist og skuffet over resultatet. Det var en kamp som ville avgjøres av en tabbe eller av individuell briljans. Vi hadde ikke magien til å åpne døren i dag, sa han.

Arsenal har ikke vært i en semifinale i mesterligaen siden 2009.

Nå blir ligaen alt Arsenal må konsentrere seg om. Klubben risikerer å gå nok en sesong uten å vinne noe.

– Vi må bare reise oss og fortsette, for vi har noen viktige kamper igjen, sa Ødegaard.

Kane ser muligheten

Etter en tung sesong hjemme i Tyskland er den gjeveste europacupen lagets siste tittelsjanse. I semifinalen venter Real Madrid.

– En utrolig seier. Det har vært en tøff sesong for oss, men vi visste at vi kunne avgjøre foran våre egne fans. Det var tøft og tett, men Josh scoret et flott mål, sa Bayern-spiss Harry Kane til TNT Sports.

Alle engelske klubber er utslått, men det engelskmannen Kane kan fortsatt få spille finale på Wembley i London i juni.

Siste titteltriumf til Bayern kom i 2020.