Liverpool gikk på bananskall i tittelkampen: – De forspilte sjansers kamp

Til tross for et sjansekalas klarte ikke Jürgen Klopps menn å finne nettmaskene. Darwin Núñez, Diogo Jota og Curtis Jones bommet alle på enorme Liverpool-sjanser i andre omgang.

– De forspilte sjansers kamp, sa Viaplay-kommentator Roar Stokke da Curtis Jones bommet alene med keeper etter 74 minutter.

Det var en spesiell ramme og en preget stemning på Anfield under oppladningen til kampen, da Liverpool markerte at det er 35 år siden Hillsborough-tragedien som tok 97 menneskeliv i 1989.

Det ble holdt ett minutts stillhet før kampen, mens supporterne hadde laget bannere og tifoer for anledningen.

Kampen var også svært viktig for Liverpool som jakter sitt 20. ligagull og sitt andre Premier League-gull. Jürgen Klopps menn hadde noe å revansjere etter at de gikk på et overraskende 0-3-tap mot Atalanta i Europaligaen torsdag.

Sjokkstart

De rødkledde fra Merseyside fikk ingen drømmestart på kampen da Eberechi Eze sendte bortelaget til himmels da han avsluttet et vakkert Crystal Palace-angrep med bredsiden forbi Alisson i Liverpool-målet.

Minutter senere var bortelaget nær ved å doble ledelsen da Jean-Philippe Mateta kom alene med keeper og chippet ballen over Alisson. Like før ballen krysset mållinjen, kom Andy Robertson til unnsetning og sklitaklet ballen unna. Mållinjeteknologien viste at det bare var centimeter om å gjøre at Crystal Palace økte ledelsen.

Deretter var det Liverpool det skulle handle om. Først satt Wataru Endo ballen i tverrliggeren etter et Liverpool-hjørnespark, før Luis Diaz traff stolpen etter et akrobatisk forsøk på bakerste stolpe.

Sjansebonanza

Like etter pause brant Liverpool en ny stor sjanse da Darwin Núñez sitt forsøk på halv volley fra kort hold gikk rett på Dean Henderson i Crystal Palace-målet.

Senere brant begge lag hver sin enorme sjanse ved Jota og Mateta.

Liverpool fortsatte å legge trykk på bortelaget, men maktet ikke å få ballen i mål.

Dermed tapte de livsviktige poeng i den jevne tittelkampen. Manchester City slo Luton lørdag og gikk med det forbi Liverpool på tabellen. Arsenal møter Aston Villa senere søndag.