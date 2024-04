Hugo Vetlesen matchvinner for Brugge i conferenceligaen

Nordmannen fikk ballen inne i feltet etter en fin kontring. Han dempet pasningen fra Ferran Jutgla og skjøt lavt i hjørnet.

Brugge slo ut Molde i forrige runde, men det kunne ikke berge jobben til trener Ronny Deila. Det er Nicky Hayen som har overtatt ansvaret og som ledet laget til en prestasjon som burde gitt mer enn ett måls margin.

Brugge hadde sjanser nok til å score flere mål, og blant annet misset Thiago et straffespark i det 78. minutt etter at Raphael Onyedika ble felt av keeper Dominik Kotarski. Målvakten revansjerte seg ved å redde med beina.

Vetlesen ble byttet ut i det 73. minutt. Samtidig kom Antonio Nusa inn for Brugge.

Aston Villa måtte nøye seg med 2-1-seier over Lille etter å ha ledet 2-0 til det 84. minutt. Ollie Watkins og John McGinn ga hjemmelaget to måls ledelse, men midtstopper Bafode Diakité ga gjestene håp foran returkampen hjemme i Frankrike.

Før den tid hadde Emiliano Martínez i Aston Villa-målet stått for flere fine redninger.

Olympiakos ledet 3-0 over Fenerbahce midtveis i 2. omgang, men så reduserte gjestene fra Tyrkia to ganger ved Dusan Tadic (straffe) og Irfan Can Kahveci. Dermed er det full spenning igjen.

Kostas Fortounis, Stevan Jovetic og Chiquinho scoret for Olympiakos.

I Tsjekkia ble det 0-0 mellom Viktoria Plzen og italienske Fiorentina.

Les også: Liverpool i kjempetrøbbel i europaligaen etter braktap for Atalanta