Norge topper jevn EM-gruppe på målforskjell tross tap i Nederland

Det gjør Norge med 4-1 i målscore etter at alle fire lag i gruppa fikk en seier og et tap i de to første kampene. Det kunne fort vært flere enn tre poeng for de norske.

Norge hadde flere kjempesjanser til utligning, den siste ved kaptein Guro Reiten i det 90. minutt. Ballen sneiet en nederlender og forsvant så vidt utenfor.

Norge innledet kampen ypperlig i Breda og kom til en stor dobbeltsjanse før det var spilt tre minutter, takket være fandenivoldsk innsats av Karina Sævik.

Hun dro opp et angrep og gjenvant deretter ballen høyt på banen da Reiten mistet den. Sævik skjøt i en motspiller, og på returen sendte Reiten i vei et hardt skudd som sneiet Nederland-kaptein Sherida Spitse og gikk rett utenfor stolpen.

På hjørnesparket ble det farlig igjen, da Guro Bergsvand kom til skudd ved lengste stolpe og Ingrid Syrstad Engen var nær ved å styre ballen inn.

Kalddusj

Norge hadde taktpinnen i åpningsminuttene, og det var derfor en skikkelig kalddusj da Nederland scoret på sin første sjanse. Daniëlle van de Donk plukket opp en klareringsnikk og spilte ut til Lineth Beerensteyn, som fra venstre hjørne av 16-meteren skrudde ballen rundt Thea Bjelde, over Bergsvand og inn i lengste hjørne.

Det var første baklengsmål under Gemma Grainger, som innledet sin tid som landslagssjef tre klare seire.

Det norske laget fortsatte å levere spill på høyde med hjemmelaget, men resten av omgangen ble langt mer sjansefattig enn åpningsminuttene.

Les også: Frykter ikke Nederland: – Vi må bare gønne på

Kjempesjanse

Neste store norske sjanse kom etter snaut tre minutter av den andre omgangen. Sophie Román Haug var i hodeduell med Caitlin Dijkstra, og bak dem slo Celin Bizet Ildhusøy til på volley da ballen spratt til henne. Keeper Lize Kop svarte med en kjemperedning.

Norge dominerte i perioder i den andre omgangen. I det 70. minutt klarerte Dijkstra desperat rett foran Bergsvand, som var nær å nå ballen inne i målgården på et norsk frispark.

Innbytter Elisabeth Terland hadde også en stor sjanse, men det ville seg ikke for de norske.

Italias tap i Finland tidligere tirsdag gjør at alle lagene i gruppa har tre poeng. I månedsskiftet mai-juni skal Norge møte Italia både hjemme og borte. Da kan grepet om topp-to-plassering og EM-billett festes.

Les også: Norge overbeviste uten stjernene: – Vi ser bredden i troppen i dag

---

Kampfakta

EM-kvalifisering fotball kvinner tirsdag, A-divisjonen gruppe 1:

Nederland – Norge 1-0 (1-0)

Rat Verlegh stadion, Breda

Mål: 1-0 Lineth Beerensteyn (6).

Dommer: Cheryl Foster, Wales.

Gult kort: Guro Reiten (6), Norge.

Lagene:

Norge (4-2-3-1): Cecilie Fiskerstrand – Thea Bjelde, Guro Bergsvand, Mathilde Harviken, Tuva Hansen – Lisa Naalsund, Ingrid Syrstad Engen – Celin Bizet Ildhusøy (Emilie Haavi fra 69.), Karina Sævik (Elisabeth Terland fra 69.), Guro Reiten – Sophie Román Haug (Cathinka Tandberg frra 88.).

Ubenyttede reserver: Guro Pettersen, Aurora Mikalsen – Anja Sønstevold, Emilie Woldvik, Marthine Østenstad, Vilde Bøe Risa, Signe Gaupset, Justine Kielland, Julie Blakstad.

Nederland (4-3-3): Lize Kop – Kerstin Casparij, Sherida Spitse, Caitlin Dijkstra, Dominique Janssen – Victoria Pelova, Daniëlle van de Donk, Damaris Egurrola – Romée Leuchter (Katja Snoeijs fra 63.), Lineth Beerensteyn (Renate Jansen fra 90+4.), Esmee Brugts (Chasity Grant fra 63.).

Ubenyttede reserver: Danielle de Jong, Barbara Lorsheyd – Lynn Wilms, Gwyneth Hendriks, Merel van Dongen, Marisa Olislagers, Jill Baijings, Nina Nijstad, Wieke Kaptein.

---