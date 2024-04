Drømmemål i fleng da Real Madrid og City spilte 3-3 i ellevill kamp

Dermed har tittelforsvareren et godt utgangspunkt for å ta seg til semifinale i mesterligaen. I fjor vant laget 4-0 over Real på hjemmebane i semifinalen etter uavgjort borte i første kamp.

Manchester City fikk 1-0 tidlig på en keepertabbe, men Real Madrid vendte kampen med to skudd som endret retning på City-spillere og lurte keeper, alt før det var spilt et kvarter.

Real Madrid hadde store sjanser til å øke ledelsen, men i det 66. minutt utlignet Phil Foden med et drømmetreff i krysset etter en opprulling der ballen gikk fra Bernardo Silva til John Stones til Foden.

Fem minutter senere utfordret Jack Grealish på kant og slo ut til Josko Gvardiol. Venstrebacken banket ballen i mål til 3-2-ledelse.

Ledelsen holdt i åtte minutter. Så fikk Federico Valverde drømmetreff på volley etter et presist innlegg fra Vinicius Junior.

Dårlig start

Manchester City fikk en dårlig opptakt til kampen da Kevin De Bruyne ble syk og måtte erstattes i startoppstillingen av Mateo Kovacic.

Selve kampen startet dårlig for Real Madrid. Etter 35 sekunder pådro Aurélien Tchouaméni seg gult kort for å felle Grealish stygt 30 meter fra mål, og dermed må han stå over returkampen.

Det gikk over et minutt før frisparket kunne tas, men da kunne City juble for ledelse. Bernardo Silva prøvde seg på en frekkis og skrudde ballen rundt muren mot nærmeste hjørne. Keeper Andrej Lunin hadde tatt et skritt motsatt vei og kastet seg for sent. Han greide bare å slå ballen videre inn i nettet.

I det 7. minutt hadde City en dobbeltsjanse ved Erling Braut Haaland og Grealish, men ingen av dem lyktes med avslutningen. I stedet kom utligningsmålet i det 11. minutt. Eduardo Camavinga ble satt opp av lagkaptein Dani Carvajal og skar inn fra høyresiden. Han fyrte løs og så ballen endre retning på City-kaptein Ruben Dias nok til at keeper Stefan Ortega ble utmanøvrert.

Ørefik

Snaut to minutter senere var Real Madrid i ledelse. Vinicius Junior spilte fram Rodrygo på en kontring. Rodrygo løp fra egen banehalvdel med Manuel Akanji på slep. City-stopperen løp ham til slutt opp og kom på rett side, men Rodrygo skjøt mellom beina hans, og ballen sneiet hælen hans nok til at Ortega ble satt sjakk matt igjen. Ballen trillet langsomt inn i mål.

Haaland var ikke direkte involvert i målene. Mest minneverdige Haaland-øyeblikk i kampen var da han på vei til pause fikk en utilsiktet klaps på kinnet fra kampens dommer Francois Letexier, som gestikulerte i diskusjon med en annen spiller da nordmannen gikk forbi ham.

