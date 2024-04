Kane scoret mot gamle rivaler da Arsenal og Bayern spilte uavgjort

Arsenals utligning kom 14 minutter før full tid og kom ved den målfarlige innbytteren Leandro Trossard. Da hadde Arsenal presset og kost seg med ballen i størsteparten av 2. omgang uten at det hadde blitt særlig mange sjanser ut av det.

Det var slik mange ventet at kampen skulle arte seg også. Arsenal var nemlig stor favoritt foran den første kvartfinalen mellom de to. De topper Premier League, mens Bayern München for lengst er frakjørt i kampen om tittelen i årets Bundesliga. Arsenal vant komfortabelt 3-0 sist helg, mens Bayern München tapte 2-3 for Heidenheim.

Det var likevel ingen liten oppgave som ventet London-klubben. Merittlisten mot Bayern München er langt fra god de siste tiårene. De tre siste kampene mot tyskerne er alle endt med 1-5-tap, og de ble slått ut av mesterligaen mot Bayern München både i 2005, 2013, 2014 og 2017.

Igjen skulle det vise seg at ballen er rund, og at intet er avgjort før det avgjort. Arsenal fikk på ny trøbbel mot tyskerne, og 2-2 på hjemmebane gjør at Arsenal har en formidabel jobb foran seg i returmøtet i München.

Åpnet godt

Det så godt ut for de røde og hvite i starten. Drøye elleve minutter var spilt da Bukayo Saka satte inn 1-0. Det var et angrep som startet med en fin pasning av Martin Ødegaard fram til nettopp Saka på høyrekanten. Han spilte vegg med Ben White, og da oppsto åpningen som gjorde at Arsenals nummer sju kunne skru ballen i det lengste hjørnet med venstrefoten.

Seks minutter senere rotet Arsenal det til i eget forsvar. Gabriel slo en feilpasning. Den snappet Leroy Sané opp, og han sendte den videre til Leon Goretzka. Sistnevnte spilte igjennom Serge Gnabry, og den tidligere Arsenal-spilleren sviktet ikke.

29 minutter var spilt da Bayern München fikk straffe etter at Leroy Sané ble felt. Da hadde han gjennomført et raid over halve banen. Harry Kane fintet Arsenals keeper David Raya feil vei, og Kane satte ballen enkelt i mål motsatt til 2-1. Det var hans scoring nummer 39 for sesongen. Det var også han scoring nummer 15 totalt mot Arsenal, hvorav åtte av dem har kommet på straffespark.

Hard motstand

Sané var banen beste i de første 45 minuttene. I 2. omgang skjedde det lenge lite foran de to målene. Arsenal trillet ball uten å virke giftige, men så løsnet det da innbytterduoen Gabriel Jesus og Leandro Trossard fant hverandre. Jesus vendte elegant bort to mann før han fant Trossard, og belgieren var sikker da han fikk ballen forbi Bayern Münchens keeper Manuel Neuer.

Bayern Münchens stolpeskudd helt på tampen kunne ha sendt laget hjem til seier 3-2, men det ville seg ikke for Kingsley Coman.

Det blir ingen enkel oppgave for manager Mikel Arteta, kaptein Martin Ødegaard og resten av gjengen å avgjøre i Bayerns storstue.

Vinneren av dobbeltoppgjøret mellom Arsenal og Bayern München møter vinneren av Real Madrid og Manchester City i semifinalen.

