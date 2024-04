Stray Molde tomålsscorer da FFK sjokkerte Brann i Bergen: – Fantastisk gøy

– Det var fantastisk gøy. Selv om vi er på bortebane så er det god stemning, og vi har masse supportere her som hjelper oss fram, sa matchvinneren til TV 2 etter seieren.

Til tross for at Brann hadde hatt mest ball var det i stedet de tilreisende fra Østfold som kunne juble for scoring tre minutter før pause.

Mai Traore dro seg innover i feltet fra høyresiden, før 24-åringen fra Guinea slo inn langs bakken foran mål. Der fikk Stian Stray Molde en enkel jobb med å sette inn FFKs første mål i Eliteserien etter comebacket på øverste nivå.

– Det er et sjokk for Brann, sa TV 2s kommentator Simen Stamsø-Møller om FFK-målet.

Fjorårets vinner av 1. divisjon er tilbake på øverste nivå i norsk fotball for første gang siden 2012.

Straffet igjen

FFK var kompakte og gjorde det vanskelig for Brann å trenge seg gjennom. Bergenserne slet med å få hull på byllen, og i underkant av tjue minutter før slutt ble de igjen straffet av noen effektive gjester fra Plankebyen.

Patrick Metcalfe svingte inn et frispark fra høyre korridor, som Molde styrte videre inn i mål.

– Brann står og sover. De plukker ikke opp spillerne foran mål, og det er livsfarlig når man møter Fredrikstad. En strålende avslutning, kommenterte Stamsø-Møller.

Les også: Lehne Olsen med mål og assist i 2-0-seier: – Han er en drøm

Sjeldent hjemmetap

Fjorårets sølvvinner Brann måtte dermed tåle nederlag mot Fredrikstad i sin første hjemmekamp for sesong. Bergenserne tapte kun en seriekamp på Brann stadion forrige sesong.

Både Brann og Fredrikstad står med tre poeng etter to eliteserierunder.

FFK drøyet tiden voldsomt mot slutten av kampen og fikk massiv pipekonsert mot seg fra hjemmepublikummet. Ola Hobber Nilsen valgte å legge til 13 minutter med tilleggstid.

– Vi lå kanskje nede litt for mye og brukte tid, men samtidig er det en del av det man må gjøre for å vinne, sa Molde.

Brann gjester Viking i neste eliteserierunde, mens Fredrikstad skal ut i Østfold-derby mot Sarpsborg. Før det skal begge i aksjon i cupen.

Les også: Ny poengdeling for KFUM – nærmest seier på slutten mot KBK (+)

---

Kampfakta

Eliteserien, runde 2

Brann – Fredrikstad 0-2 (0-1)

16.287 tilskuere

Mål: 0-1 Stian Stray Molde (42), 0-2 Molde (72).

Dommer: Ola Hobber Nilsen, Nordstrand.

Gult kort: Philip Aukland, Maï Traoré, Júliús Magnússon, Fredrikstad.

Brann (4-3-3): Mathias Dyngeland – Svenn Crone, Fredrik Pallesen Knudsen, Ruben Kristiansen (Japhet Sery Larsen fra 72.), Joachim Soltvedt – Emil Kornvig (Sander Kartum fra 61.), Sivert Heltne Nilsen, Niklas Wassberg – Ole Didrik Blomberg (Aune Heggebø fra 72.), Bård Finne, Niklas Castro (Magnus Warming fra 61.).

Fredrikstad (3-2-3-2): Jonathan Fischer – Philip Aukland (Brage Skaret fra 58.), Sigurd Kvile, Maxwell Woledzi – Patrick Metcalfe, Stian Stray Molde – Sondre Sørløkk (Erlend Segberg fra 85.), Júliús Magnússon, Morten Bjørlo (Simen Rafn fra 58.) – Maï Traoré (Henrik Kjelsrud Johansen fra 79.), Oscar Aga (Jeppe Kjær fra 85.).

Runde 2: Kristiansund – KFUM Oslo 1-1, HamKam – Molde 0-1, Haugesund – Lillestrøm 0-2, Sarpsborg – Odd 0-1, Strømsgodset – Rosenborg 1-0.

---