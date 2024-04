Mann knivdrept utenfor Tottenhams hjemmebane – Premier League-kamp går som planlagt

Politiet bekrefter drapsetterforskningen overfor avisen The Independent.

Tottenham skriver på sin side i et innlegg på X at klubben gjør alt den kan for å bistå politiet i saken. Etterforskningen er angivelig av «største betydning».

«Slik situasjonen er nå, vil ettermiddagens Premier League-oppgjør mot Nottingham Forest gå som planlagt, men nordenden mot Worcester Avenue og hele Northumberland Park Road vil forbli stengt gjennom hele kampen», heter det i meldingen fra Premier League-klubben.

Søndag morgen ble politi- og ambulansetjenesten tilkalt etter at en mann ble funnet med en rekke stikkskader utenfor Tottenham Hotspur Stadium. Til tross for at hjerte- og lungeredning ble gjennomført, ble mannen til slutt erklært død på stedet.

– Våre tanker går til mannen som på tragisk vis har mistet livet. Jeg kan forsikre lokalbefolkningen om at spesialetterforskere undersøker og gjør alt i sin makt for å finne ut hva som skjedde med ham, og for å identifisere og arrestere de ansvarlige, sier etterforskningsleder Stephen Johnston-Keay ifølge The Independent.

Tottenham ber også deres supportere om tålmodighet, og at de beregner ekstra god tid på vei til søndagens kamp.

Kampen starter klokken 19 norsk tid.

