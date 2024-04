Foden med hat trick da City slo svekket Villa uten benket Haaland

Engelskmannens scoringer kom etter hverandre da City rykket fra 1-1 og tok en komfortabel trepoenger i tittelracet. Den kom uten at Erling Braut Haaland var i aksjon.

Jærbuen ble for andre gang denne sesongen benket i Premier League. City-sjef Pep Guardiola forklarte det med at han ville spare Haaland foran et tettpakket program i ukene som kommer.

Rodri bredsidet vertene i føringen i det 10. minutt. Scoringen ble stående etter en videosjekk. Manchester City spilte med energi, men mot spillets gang utlignet Jhon Durán. Det skjedde etter en flott Villa-kontring.

Stillingen så ut til å holde seg til hvilen. Det ville ikke Foden ha noe av da han sendte et frispark gjennom Villa-muren og i nettet på overtid av 1.-omgangen.

– Sånn skal ikke en mur stå. Mangel på mot, sa Jan Åge Fjørtoft i Viaplays pausesending.

Etter sidebytte kom et svekket Aston Villa tidlig til et par store sjanser, men City hadde full kontroll den siste halvtimen. Flott forspill av Rodri gjorde at Foden kom fri og gjorde 3-1 på en markkryper, og ikke lenge etter feide samme mann inn målet som fullførte hattricket.

Oscar Bobb kom inn for Foden i sluttfasen.

Seieren tok Manchester City opp i 67 poeng. Arsenal er på topp med 68 etter 2-0-kampen mot Luton. Mellom dem er Liverpool, som møter Sheffield United torsdag.

Aston Villa er nummer fire på tabellen med sine 59 poeng.

