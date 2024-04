Kraftig skår i Molde-gleden: Gulbrandsen-skade gir spisskrise

– Det så ikke bra ut. Det er litt tidlig for meg å si hvor alvorlig det er, sa Molde-trener Erling Moe til TV 2 i pausen om Gulbrandsens smell.

Spissen var tydelig lei seg over situasjonen og klarte ikke å holde tårene tilbake i det han vandret av banen og inn i spillertunnelen.

Gulbrandsen satte seg brått ned etter et Molde-angrep i det 27. minutt. Spissen tok seg til lysken og signaliserte at han hadde smerter.

– Det er krise for Molde. Han har vært i fantastisk god form på løpstester og i kampene i Europa. Han har bare fløyet bortover gresset. Jeg skjønner at han er knust, sa TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– Det er selvfølgelig helt forferdelig. Han er sinnssykt viktig for oss, så det er klart at det er vondt å se, sa Eirik Hestad, som scoret Moldes første mål, om sin skadde lagkamerat.

To spisser ute

I storscorerens fravær scoret også Markus Kaasa (straffe), Kristian Eriksen og Magnus Wolff Eikrem for vertene. Det ble en komfortabel seier for en av årets gullfavoritter i Eliteserien.

– Det er et bra resultat, og så ser vi at det er åpningskamp. Det er litt for lite av det jeg vil se. Vi blir litt for komfortable med ballen i stedet for å være truende med den, sa Moe etter kampen.

Gulbrandsen-skaden gir ham betydelig hodebry. Søndag ble det kjent at Veton Berisha er ute i flere måneder etter en operasjon. Gulbrandsen har også scoret jevnt og trutt i både conferenceliga og treningskamper i vår.

Molde hentet nylig inn Aaron Samuel på spissplass, men kan bli nødt til å sikre seg ytterligere en forsterkning rimelig kjapt. Overgangsvinduet stenger senere denne uken.

James-comeback?

Lokalavisen Romsdals Budstikke at har rapportert at Molde er i forhandlinger om å hente tilbake Leke James, som spilte i klubben fra 2018 til 2020.

– Molde trenger en spiss til, kommenterte Marius Skjelbæk i TV 2s fotballxtra-sending mandag.

– Du så hvor galt det gikk forrige sesong da de ikke hadde den klare målscoreren, la programleder Jan Henrik Børslid til.