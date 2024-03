Landslagssjefen med tydelig kneskade-beskjed: – Må investere i kvinnelige idrettsutøveres helse

Chelsea-stjernen Sam Kerr føyde seg i januar inn i den lange rekken med spillere som har opplevd å ryke korsbåndet i kneet. I fjor sommer gikk fotball-VM uten flere store profiler, deriblant Vivianne Miedema (Nederland), Beth Mead, Fran Kirby (begge England), Marie-Antoinette Katoto (Frankrike) og Catarina Macario (USA).

Hjemme i Norge måtte Vålerenga-spiller Mimmi Löfwenius fraktes ut på båre under cupfinalen i november. Hun er ikke tilbake før tidligst i november. Ada Hegerberg, Maren Mjelde og Emilie Haavi har alle opplevd samme skjebne i løpet av karrieren.

Kvinnelandslagets hovedtrener Gemma Grainger er tydelig på at det må brukes mer ressurser på å adressere omfanget av problematikken.

– Det er et tema som blir pratet om i det vide og det brede. Man er nødt til å investere i researcharbeid og skaffe bedre kunnskap om helsen til kvinnelige idrettsutøvere. Det er en stor forskjell på kroppen til kvinnelige og mannlige atleter, understreker Grainger til NTB.

– Avgjørende for utøvernes helse

I desember gjorde Det europeiske fotballforbundet (Uefa) det kjent at det har hentet inn eksperter for å få bredere kunnskap om skadene som har preget kvinnefotballen.

– Å adressere den hyppige forekomsten av korsbåndsskader i kvinnefotball er avgjørende for utøvernes helse og for å fremme sporten, sa Zoran Bahtijarevic, leder for den medisinske avdelingen i Uefa, til Reuters.

Grainger stemmer i.

– I mine øyne handler det om å utvide den researchjobben og gjøre målinger som forhindrer alle typer skader, spesielt korsbåndsskader og omfanget av dem. For meg handler det om å investere i kvinnelige idrettsutøveres helse, sier landslagssjefen.

Les også: Hegerberg og Mjelde skadet – mister kampene mot Finland og Nederland

Spesialtilpassede sko

For et snaut år siden innledet Den europeiske klubbforeningen (ECA) arbeidet med å utvikle en ny type fotballsko for kvinner. Den skal ifølge ECA bidra til å redusere antallet korsbåndsskader, men også å gi spillerne bedre forutsetninger for å rehabiliteres så raskt som mulig.

Like før fotball-VM i fjor beskrev Roma-spiller Haavi den dystre trenden som en «tankevekker».

– De siste årene har det bare eskalert. Det er på en måte både en mental og fysisk reise, men i ettertid føler man seg sterkere. Dette er en lagidrett, og plutselig står du der helt alene og må gjøre jobben, sa hun til NTB.

I likhet med Grainger var Chelsea-profil Guro Reiten klar på at noe måtte gjøres.

– Det skjer ikke så veldig ofte for en herrespiller som det gjør for oss, så det må enten være noe med hvordan vi er bygd eller måten vi trener på, men jeg har ikke peiling. Det er noe der, og man er nødt til å hente ut noen prosenter for å minske det antallet korsbåndskader som har vært nå, fortalte Reiten.

Les også: Økt alvorlighetsgrad av skader i Europas toppligaer