Deila bryter tausheten etter sparkingen: – Jeg er ikke bitter

Deila ble mandag avskjediget som trener i den belgiske storklubben. I en pressemelding gjengitt av blant andre avisen Het Laateste Nieuws mandag kveld setter han ord på egne tanker rundt beslutningen.

– Jeg ønsker alle i klubben det beste, sier Deila – og legger til:

– Jeg føler ingen harme, men aksepterer skjebnen min. Jeg er ikke bitter, og vil fortsette å være klubbens supporter nummer én.

Telemarkingen gikk til Brugge fra ligarival Standard Liege i fjor.

– Jeg vil aldri angre på det valget. Jeg har lært mye om meg selv. Jeg fikk venner for livet her, og spillerne og de ansatte var fantastiske. Jeg skulle gjerne hatt flere opplevelser sammen med dem, sier Deila.

Han tar en viss selvkritikk.

– Jeg kunne ha gjort det bedre, det er riktig. Men jeg kan si at jeg gjorde alt jeg kunne. Det var mye bra også. Jeg har vært i stand til å utgjøre en forskjell, både for laget og for individuelle spillere. Jeg er veldig stolt over å ha vært trener for Club Brugge, sier Deila.

Selv om 48-åringen er jobbløs, har han ingen planer om å ligge på latsiden.

– Ferie? Nei, jeg føler at jeg fortsatt har mye energi og er ivrig etter å gjøre store ting som trener. Jeg kommer til å bruke tiden som kommer til å friske opp spansken min og følge med på andre klubber. Jeg ønsker alltid å forbedre meg. Slik er det nå også, sier Deila.

Laget hans har slitt i vinter og er langt bak topplaget i hjemlig serie. Før månedsskiftet røk også håpet om en cuptittel. Resten av sesongen handler om å nå sluttspillet og kjempe om en ny Europa-plass.

Brugge slo nylig Molde ut av conferenceligaen i åttedelsfinalen.

Landslagsspillerne Antonio Nusa og Hugo Vetlesen er i Brugge-troppen.

