Ajer-scoring til ingen nytte – Berges Burnley tok viktige poeng i bunnstriden

Ajer stanget inn 1-2-reduseringen sju minutter før full tid. Det var nordmannens andre Premier League-scoring i karrieren.

Det ble tøft for Brentford som fikk Sergio Reguilón sendt i dusjen da han laget straffespark etter åtte minutter. Jacob Bruun Larsen sendte Burnley i føringen fra krittmerket.

Tidligere Molde-spiller David Datro Fofana la på til 2-0 etter en drøy time før Ajers redusering kom på tampen.

Det var Burnleys første trepoenger i 2024. Den siste seieren kom mot Fulham 23. desember. Det er åtte poeng opp til trygg plass, og håpet lever for Sander Berge og co.

Landslagsspiller Berge spilte hele kampen på midten for Burnley.

I den andre Premier League-kampen lørdag endte det 1-1 mellom Luton og Nottingham Forest. Chris Wood scoret for Forest før Berry sørget for utligning like før slutt.

