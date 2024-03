Ødegaard scoret i Arsenals målfest – ydmyket hjelpeløst Sheffield United

Oppgjøret på Bramall Lane ble en ydmykelse av sjeldent merke i Premier League. Arsenal åpnet forrykende og fikk mange blant hjemmefansen til å sette kursen hjemover tidlig i første omgang.

Etter kunfem minutters spill endte et fint angrep med at Martin Ødegaard kunne trille ballen nærmest i tomt mål på pasning fra Declan Rice. Like i forveien hadde Bukayo Saka skutt i tverrliggeren.

– Jeg tror nesten aldri jeg har sett en fotballkamp på dette nivået som har vært så ujevn allerede i åpningsminuttene. Arsenal maltrakterer Sheffield United med kombinasjonsspill på skyhøyt nivå, sa Viaplay-ekspert Lars Tjærnås.

– Det er nesten sjokkerende å se forskjellen allerede fra start, la han til.

Arsenal har scoret mål på bestilling den siste tiden, og det fortsatte på samme måte mandag.

Målfesten fortsatte

Etter Ødegaards 1-0-scoring fortsatte Arsenal å score mål. Først tvang Saka fram et selvmål til 2-0, før Gabriel Martinelli satte inn 3-0 før kvarteret var spilt.

Da tok Sheffield-manager Chris Wilder og gjorde sitt første bytte. Endringer etter et kvarters spill fører med til sjeldenhetene. Oliver Norwood ble tatt av til fordel for Ben Osborn.

– Det synes jeg fryktelig lite om. Dette handler ikke om at én spiller ikke har gjort jobben sin, sa Tjærnbås.

Han tok forbehold om at Norwood var plaget med en skade.

Bytte eller ei, elendigheten fortsatte for hjemmelaget. Mens Sheffield United-fansen forlot arenaen og gikk hjem, økte en særdeles opplagt Kai Havertz ledelsen til 4-0 med et strålende skudd fra spiss vinkel.

Så var det Declan Rice sin tur. Han satte inn 5-0 på pasning fra Saka.

Pipekonsert

Da dommer Sam Barrott blåste for pause svarte de gjenværende tilskuerne med å gi hjemmelaget en øredøvende pipekonsert.

– Sheffield United er patetiske, sa Viaplay-ekspert Bojan Djordjic halvveis.

For Arsenal var det langt mer grunn til å være fornøyd. Etter pause satte høyreback inn 6-0 med en sjelden scoring fra hans side. Det kunne også blitt langt større sifre.

Manager Mikel Arteta valgte å bytte ut stjernevingen Saka allerede i pausen. Han fikk dermed et pusterom i en periode der flere storkamper venter.

Martin Ødegaard og lagkameratene har nå scoret 20 mål på de fire siste kampene i ligaen og er i kanonform.

– Det er sjuke tall, sa Viaplay-kommentator Andreas Toft.

Skåret i gleden for Arsenal mandag var at vingen Gabriel Martinelli hinket av banen med skade. Brasilianeren så ut til å ha store smerter.

Opp til ligaleder Liverpool skiller det kun to poeng. Manchester City er poenget foran Ødegaard & co.

Sheffield United ser fortapte ut i bunnen av tabellen.

