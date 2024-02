Chelsea presset av Leeds i 90 minutter – avgjorde like før slutt

Chelsea så lenge ut til å måtte ut i ekstraomganger mot Leeds fra nivået under i onsdagens åttedelsfinale i FA-cupen, men innbytter Gallagher reddet de blå fra hovedstaden i sluttminuttene.

Leeds har håndtert fjorårets nedrykk fra mesterskapsserien godt. Laget ligger for øyeblikket på 2.-plass i ligaen og er en av favorittene til å rykke opp. Stemningen er spesielt god for tiden, etter at de slo serieleder Leicester fredag.

Chelsea gikk revansjelystne inn i onsdagens åttedelsfinale i FA-cupen mot Leeds. London-klubben tapte ligacupfinalen mot Liverpool takket være et mål av Virgil van Dijk i sluttminuttene av ekstraomgangene. Tapet gjorde at FA-cupen representerer klubbens siste reelle mulighet til å ta et trofé i årets sesong.

Laget fikk ingen drømmestart da Leeds tok ledelsen etter bare åtte minutter. Chelsea forsøkte å spille seg ut bakfra, men rotet det til og mistet ballen. Ballen endte til slutt opp hos unggutten Mateo Joseph, som satt den kontant i mål. Målet var hans første for A-laget til Leeds.

Chelsea våknet

Ledelsen varte ikke lenge. Sju minutter senere utlignet Nicholas Jackson for vertene da han avsluttet et flott Chelsea-angrep forbi Leeds-keeper Illian Meslier. Moises Caicedo var nest sist på ballen.

Etter å ha sluppet inn et unødvendig tidlig mål, tok Chelsea virkelig over kampen. Ti minutter før pause tok de også ledelsen, ved utskjelte Mykhailo Mudryk. Ukraineren har fått en del kritikk etter overgangen fra Sjakhtar Donetsk. 23-åringen kom med en prislapp på over 800 millioner norske kroner, men har bare scoret tre mål på 19 kamper i ligaen så langt denne sesongen. Han har ikke startet en kamp i ligaen siden slutten av 2023.

Dermed hadde han en gyllen mulighet til å vise seg frem i onsdagens kamp. Den muligheten grep han med begge hender da han satte ballen i mål etter nok et godt Chelsea-angrep på første touch etter et innlegg fra Raheem Sterling.

Lagene gikk til pause på stillingen 2-1 til Chelsea.

Leeds slo tilbake

Leeds var svakest i første omgang, men så definitivt bedre ut i den andre. De boholdt ballen bedre, og yppet seg med Chelsea flere ganger. Etter timen spilt fikk de uttelling da Mateo Joseph satt sitt andre mål for kvelden, denne gangen med hodet, etter et flott innlegg av Jaiden Anthony.

Kampen kunne vippet begge veier i sluttminuttene, men Conor Gallagher kom til utsetning for hjemmelaget og avgjorde kampen i kampens siste ordinære spilleminutt etter å ha vendt opp og satt ballen i mål etter en pasning fra Enzo Fernandez.

Nå venter Leicester i kvartfinalen. Chelsea har hjemmebanefordel også da. Chelsea drar på besøk til Brentford i ligaen på lørdag. Leeds møter Huddersfield.

