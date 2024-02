Norge knuste Kroatia og beholdt plassen i A-divisjonen i nasjonsligaen

Sophie Román Haug og Frida Maanum scoret begge to ganger, mens Elisabeth Terland bidro med ett mål. Det kunne blitt mye styggere for gjestene fra Balkan, som så vidt hadde ballen i oppgjøret.

Norge sikret sin plass i A-divisjonen med 8-0 sammenlagt over to kamper. Den norske overkjøringen gjorde at landslagssjef Gemma Grainger kunne gjøre mange bytter, noe som førte til at både Maren Mjelde, Guro Reiten og Ingrid Syrstad Engen hadde på seg kapteinsbindet i løpet av kampen.

I løpet av annen omgang fikk Brann-spillerne Signe Gaupset og Justine Kielland sine debuter for A-landslaget. Gaupset har levert svært bra for Brann i mesterligaen denne sesongen.

– Vi ønsker å planlegge utviklingen hennes nøye. Vi skal gi henne de beste mulighetene til å representere dette landet i lang tid. Så det er et privilegium for meg å kunne gi henne denne sjansen, sa Grainger om Gaupset da uttaket ble klart.

Kielland kom til en god mulighet på tampen, men ballen gikk på feil side av stolpen.

Flere endringer

Grainger gjorde seks endringer fra laget som vant 3-0 på bortebane. Blant annet kom Cecilie Fiskerstrand inn i målet for Aurora Mikalsen. Kampen var Fiskerstrands første for landslaget på nesten to år. Hun var lenge Norges førstekeeper før hun pådro seg en stygg kneskade like før EM i 2022.

Både Ada Hegerberg og Caroline Graham Hansen manglet til returoppgjøret på hjemmebane tirsdag. De pådro seg begge skadekjenninger i den første kampen. Det fikk ingen betydning i Norges jakt på seier.

I regnværet i Stavanger var det Norge som kom best i gang. Etter fire minutter fikk Guro Reiten en kjempesjanse på pasning fra Haug, men Kroatia-keeper Ana Filipovic reddet med en flott beinparade.

– Der skal Guro Reiten score, og det mener hun vel selv også, fastslo TV 2-ekspert Solveig Gulbrandsen.

Haug-dobbel

Norge fortsatte å skape farligheter, og etter ni minutter lå ballen i nettet. Terland kom fri i feltet, snudde seg rundt og bøyde ballen i lengste hjørne på vakkert vis. Terland har scoret ni mål for Brighton i den engelske superligaen denne sesongen.

Kroatia hadde så vidt ballen i 1. omgang, og etter en drøy halvtime doblet Haug ledelsen. Skuddet til Tuva Hansen traff stolpen før Haug enkelt bredsidet ballen i nettet.

Fem minutter før pause ble Haug tomålsscorer. Haug headet ballen mot mål, der Syrstad Engen forstyrret keeperen før ballen spratt over streken.

Bare marginer sto i veien for at hjemmelaget ikke ledet mer etter de første 45 minuttene.

– Dette er et av de dårligste lagene Norge har møtt på lenge, sa Gulbrandsen.

Frisparkmål

Et kvarter ut i annen omgang var Guro Bergsvand nær ved å øke ledelsen. Det tok 64 minutter før Fiskerstrand måtte i aksjon, men hun reddet avslutningen fra Ivana Slipcevic komfortabelt.

Like etterpå ble vondt til verre for gjestene da Norge fikk frispark på hjørnet av 16-meteren. Maanum duppet ballen over muren, og Kroatia-keeper Filipovic kunne ikke stoppe ballen fra å gå i nettet.

Ti minutter før slutt vant Arsenal-profilen Maanum ballen høyt i banen, dro seg fri og satte ballen kontant i mål.

Det norske kvinnelandslaget har slitt stort de siste årene, og i fjorårets VM ble det bråstopp i åttedelsfinalen.

Ett år tidligere røk Norge ut av EM allerede i gruppespillet. Da ble det blant annet et blytungt 0-8-tap mot England, som senere vant turneringen etter finaleseier mot Tyskland på Wembley.

