Årsrapporten til NFF er klar – brukte over 110 millioner kroner på A-landslagene

Ifølge årsrapporten til NFF ble det budsjettert med henholdsvis 46,6 og 43,7 millioner kroner til herre- og kvinnelandslaget. Regnskapet viser imidlertid at det endte med et overforbruk på hele 17 millioner kroner på A-landslagssektoren for kvinner. På herresiden lyder regnskapet fem millioner kroner høyere enn budsjett.

Sportslig ble det imidlertid alt annet enn suksess for de to landslagene. Ståle Solbakkens menn maktet ikke å ta seg til EM i Tyskland, mens det for fotballkvinnene ble bråstopp i åttedelsfinalen i VM.

– Landslagsaktiviteten har hatt et overforbruk, som har vært et bevisst valg ut fra ønsket om å opprettholde aktiviteten i henhold til plan. Dette har vært mulig på grunn av økte inntekter, høyere finansinntekter enn budsjettert og ikke minst et overskudd fra verdensmesterskapet for kvinner på nærmere 10 millioner kroner, sier generalsekretær, sier NFFs generalsekretær Karl-Petter Løken til forbundets hjemmesider.

Det totale aktivitetsregnskapet viser imidlertid et overskudd på 5,2 millioner kroner.

– Jeg er tilfreds med at vi har klart å opprettholde landslagsaktiviteten og samtidig leverer et overskudd på i overkant av fem millioner kroner. Skal vi lykkes sportslig internasjonalt og dermed også sikre norsk fotball større inntekter, så er vi avhengig av å legge forholdene til rette for landslagene våre, fortsetter Løken.