Messi skinte da Inter Miami vant i serieåpningen

Tidligere Tromsø- og Brann-spiller Robert Taylor scoret det første målet for Miami etter 39 minutter. Messi slo ballen gjennom til finnen som sendte ballen forbi keeperen.

Da det var sju minutter igjen av kampen doblet Diego Gómez Miamis ledelse etter at han fullførte et angrep ledet an av Messi og Luis Suárez.

– Normalt ville Luis og Leo scoret målene, men det er alltid flott at de kan assistere Robert og Diego, sa trener Gerardo Martino etter kampen.

– Om noen har vært skeptisk til hva dette laget kan gjøre, viste denne 1. omgangen dem hva som gjelder, fortsatte han.

Messi mistet siste del av fjorårssesongen med skade, men argentineren var virkelig tilbake i nattens kamp. Han scoret elleve mål på 14 kamper sist sesong.

– Han så veldig bra ut, sa Martino.

I kampen fikk Luis Suárez sin debut for klubben. Han slutter seg dermed til en rekke tidligere Barcelona-profiler i Florida.

– Jeg er så glad, sa Suárez.

Inter Miami møter LA Galaxy i neste kamp søndag.

