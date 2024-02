Tottenham forlenget scoringsrekke i nederlag – Villa klatret til fjerdeplass

Bare Arsenal kan vise til en bedre rekke med scoringer siden Premier League-oppstarten i 1992. De scoret i 55 kamper på rad mellom mai 2001 og november 2002, skriver statistikktjenesten Opta.

João Gomes sendte Wolverhampton i ledelsen før pause. Kulusevski utlignet for hjemmelaget like etter pause, men etter en drøy time ble Gomes tomålsscorer da han avsluttet en flott kontring.

Med tapet fortsetter Tottenham sin ujevne sesong etter en svært god start. London-klubben var ubeseiret i sine ti første kamper, men deretter har det gått tyngre. De hvitkledde holder femteplassen, to poeng bak Aston Villa.

Ollie Watkins scoret to ganger da Villa slo Fulham 2-1 på bortebane og klatret forbi Tottenham.

Newcastle fikk besøk av Bournemouth og reddet 2-2 på overtid etter scoring av Matt Ritchie. Dominic Solanke og Antoine Semenyo hadde før det scoret for Bournemouth, mens Anthony Gordon sto for Newcastles nettkjenning.

Presset på West Ham-manager David Moyes øker nok lørdag etter 0-2-tap for Nottingham Forest. Kalvin Phillips, som ble hentet fra Manchester City i januar, ble dessuten utvist for to gule kort.

