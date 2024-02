Oppsettet for fotball-VM i 2026 klart – finalen lagt til New Jersey

Mesterskapet vil for første gang bestå av 48 lag, tolv grupper og by på hele 104 kamper. Det er 16 flere lag og 40 kamper mer enn i Qatar i 2022.

I alt 16 byer skal arrangere oppgjør fra det 23. VM-sluttspillet, og elleve av dem er i USA. Landet kommer til å huse både finalen (East Rutherford, New Jersey) og bronsefinalen (Miami).

Åpningskampen spilles på Estadio Azteca i Mexico by 11. juni 2026. Tidligere har arenaen holdt to VM-finaler (1970 og 1986).

Canada er for første gang vertskap for herre-VM i fotball, og Toronto skal 12. juni først ut som en av to canadiske vertsbyer.

2026-VMs første kamp i USA er lagt til Los Angeles.

