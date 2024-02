Matheus Cunhas første hattrick ga ny Chelsea-flause på hjemmebane

Det skjedde etter en snuoperasjon som besto av et selvmål og en måltrippel fra Matheus Cunha.

Chelsea tok ledelsen ved Cole Palmer i det 20. minutt. Unggutten bredsidet inn 1-0 fra litt skrått hold, men gleden på tribunene stilnet raskt.

Like etter ordnet Cunha utligningen på et skudd som gikk inn via Thiago Silva. På tampen av omgangen var vertene uheldige igjen da ballen var innom Axel Disasi før den var i nettet.

Wolverhampton spilte skarpt også etter hvilen. Etter en drøy time dunket Cunha inn 3-1, og på tampen fullførte brasilianeren hattricket fra straffemerket. Da var løpet kjørt for Chelsea, og Thiago Silvas 2-4-redusering ble ikke annet enn litt pyntingen av et pinlig hjemmeresultat.

Chelsea har kun vunnet fem av tolv hjemmekamper i Premier League denne sesongen. Mauricio Pochettinos menn ligger helt nede på 11.-plass med kun 31 poeng fra 23 kamper.

Wolves er på plassen foran med ett poeng mer.

[ Højlund scoret i egen bursdagsfest – United herjet på hjemmebane ]