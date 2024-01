NRK: Hegerberg kan forlate Lyon – i samtaler med storklubber

Statskanalen hevder å vite med sikkerhet at det pågår forhandlinger rundt Hegerberg. Lyon skal være én av disse klubbene. Dermed kan det også ende med at hun blir værende.

28-åringen har spilt for Lyon siden sommeren 2014. Siden den gang har hun bidratt til mesterligaseier hele seks ganger. I tillegg har det blitt en haug andre trofeer.

NRK skriver at det er kun et fåtall klubber som kan være aktuelle som ny arbeidsgiver for Hegerberg. Det har sammenheng med at spissen er svært godt betalt.

28-åringens kontrakt med Lyon utløp i sommer. Det betyr at hun allerede nå står fritt til å forhandle med potensielle nye arbeidsgivere. Spissen vil gå vederlagsfritt til en ny klubb.

Statskanalen skriver at den har vært i kontakt med Hegerbergs agenter Victor Bernard og Alan Naigeon. De har ikke ønsket å gi noen kommentar om klientens framtid.

Hegerberg ble historisk som tidenes første kvinnelige vinner av Gullballen i 2018. Spissen fra Sunndalsøra har vært skadeplaget de siste årene.

Den siste tiden har hun igjen levert svært solid for klubblaget Lyon. I forrige uke scoret hun to mål i mesterligamøtet med St. Pölten.

Hegerberg er nå oppe i 64 mål i Champions League, hvorav 21 av dem har kommet i de 23 siste kampene. Ingen har flere i historien,

