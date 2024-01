Etter Klopp-sjokket: Ekspertene peker på disse potensielle arvtakerne

Etter ni år ved roret på Anfield gir Klopp seg. Han har hatt historisk suksess med Merseyside-klubben.

Tyskeren tok over etter Brendan Rodgers i 2016 og løftet klubben ut av en nedgangsperiode. Under Klopps ledelse har de rødkledde vunnet mesterligaen, tatt seriegull, samt vunnet både liga- og FA-cupen.

Nå raser debatten om hvem som skal erstatte tyskeren.

– Hadde jeg bestemt, ville jeg valgt Pep Lijnders. Han kjenner klubben, overgangen ville blitt langt enklere. Å ansette et stort navn eksternt kan i verste fall medføre bråk og store omveltninger, noe jeg ikke tror vil være bra for laget, sier lederen i Liverpools norske supporterklubb, Pål Christian Møller, til NTB.

Lite tyder samtidig på at Klopp-assistent Lijnders er aktuell som erstatter. I fredagens pressemelding fra klubben fremgår det at Lijnders og assistentkollega Peter Krawietz også forlater klubben ved sesongslutt.

Ett navn på alles lepper

Fotballekspert i TV 2 og tidligere keeperlegende Erik Thorstvedt mener valget av erstatter er enkelt.

– For meg er det ett navn som utpeker seg som den åpenbare erstatteren. Det Xabi Alonso har fått til med Bayer Leverkusen denne sesongen, i tillegg til fortiden hans i Liverpool, må gjøre ham til et soleklart førstevalg, sier han til NTB.

På X/Twitter bifaller veldig mange Thorstvedts forslag.

– Xabi Alonso er det naturlige førstevalget for jobben, skriver Jan Åge Fjørtoft.

Alonsos møtte selv pressen fredag, bare timer etter nyheten om Klopp-exiten.

– Jeg har enorm respekt og beundring for Jürgen. Jeg var veldig overrasket. Men mitt fokus er på Leverkusen. For øyeblikket er jeg veldig tilfreds her. Jeg er fortsatt motivert og veldig fornøyd med klubben og laget. Jeg vet ikke hva som vil skje i fremtiden, sa spanjolen.

Tror klubben visste om det

TV 2 -profilen Jon Hartvig Børrestad tror Klopps avgang ikke kommer som noe sjokk for styremedlemmene i klubben.

– Liverpool som klubb og ledelse ble ikke overrasket i dag. Dette har de visst. Planen om å hente Alonso eller en annen trener er allerede satt i spill. Tipper Klopps varslede exit vil løfte de røde fra Merseyside i siste halvdel av sesongen. Én finale booket allerede, skriver han på X.

Xabi Alonso er imidlertid ikke det eneste navnet som kommer opp i diskusjonen rundt Klopps arvtaker.

– José Mourinho er jo ledig på markedet nå, sier fotballekspert og kommentator for Viaplay, Kasper Wikestad, spøkefullt til NTB.

Liverpool møter Norwich på hjemmebane i FA-cupens fjerde runde på søndag.