Sancho med målgivende på direkten i Dortmund-returen

Sancho ble nylig lånt ut til Dortmund fra Manchester United etter en trøblete høst. Sancho har ikke spilt en kamp for Manchester United siden slutten av august. I etterkant uttalte manager Erik ten Hag at Sancho leverte for dårlig på trening, noe Sancho reagerte kraftig på.

Dermed ble han lånt ut til gamleklubben Dortmund, og etter 20 minutter på banen bidro han til nettkjenning. Engelskmannen kom fri på kanten og slo inn til Marco Reus, som fikk en enkel oppgave med å sette inn 2-0.

Julian Brandt og Youssoufa Moukoko scoret også for gjestene lørdag. Dortmund er nummer fem på tabellen med hele 15 poeng opp til serieleder Leverkusen. Det skiller tre poeng til Leipzig på plassen foran.

Julian Ryerson har mistet en rekke Dortmund-kamper den siste tiden med skade.

Tabelltopp Leverkusen slo Augsburg 1-0 på bortebane lørdag. Jens Petter Hauge og Eintracht Frankfurt slo Leipzig 1-0 borte. Hauge ble byttet inn på tampen av oppgjøret.

[ Jadon Sancho returnerer til Borussia Dortmund på lån ]