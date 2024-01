Jadon Sancho returnerer til Borussia Dortmund på lån

Sancho har ikke spilt en kamp for Manchester United siden slutten av august. I etterkant uttalte manager Erik ten Hag at Sancho leverte for dårlig på trening, noe Sancho reagerte kraftig på. Siden den gang har han trent for seg selv, ifølge britiske medier.

Nå flytter han tilbake til Tyskland for å igjen bli en del av Dortmund, bekrefter begge klubbene i sine mediekanaler.

Dortmund betaler Manchester United en lånesum på 3,5 millioner euro. Det skal ikke være tillagt en opsjon til å kjøpe spilleren etter låneavtalen.

Sancho signerte for United sommeren 2021 etter et svært suksessfullt opphold i tysk fotball. Han spilte i alt 137 kamper og scoret 50 mål for de gulkledde.

I Premier League har han ikke greid å levere på samme nivå. For United har det blitt tolv scoringer på 82 kamper.

Sancho har kontrakt med United til sommeren 2026.

23-åringen startet karrieren i Manchester City, men ble tidlig hentet til Dortmund der han fikk sitt gjennombrudd. Han utgjorde et svært målfarlig angrep sammen med Erling Braut Haaland før de begge etter hvert ble Premier League-spillere.

