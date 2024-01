Hermoso forklarer seg i retten om Rubiales-kysset

I en domstol i Madrid skal Hermoso gi sin forklaring om episoden der Rubiales kysset henne på munnen i etterkant av Spanias 1-0-seier over England i VM-finalen sist sommer.

Kysset skapte raseri i fotballverdenen og en mediestorm som utløste en av de verste krisene spansk fotball har opplevd. Det førte også til at spillere fra VM-laget boikottet spill for landslaget, og til at Rubiales til slutt trakk seg fra sin stilling selv om han benektet å ha gjort noe galt og hevdet at kysset var gjort med samtykke.

Det er ventet at Hermoso kommer til å gjenta sin forklaring om at kysset fra den daværende spanske fotballpresidenten var uønsket. Hun har tidligere også sagt at Rubiales og hans medarbeidere prøvde å presse henne og familien hennes til å bagatellisere hendelsen.

Ifølge spanske medier har Hermoso bedt dommeren om å holde vitneforklaringen hennes så lukket som mulig. Hun ankom rettslokalet tirsdag formiddag i en grå frakk og hilste på frammøtte journalister før hun gikk inn i lokalet sammen med advokatene sine.

Luis Rubiales er anklaget for seksuelt overgrep og tvang. Foruten Hermoso skal andre spanske landslagsspillere, trenere og forbundsansatte forklare seg i saken før det blir bestemt om man skal åpne en rettssak mot den tidligere fotballpresidenten.

Rubiales er utestengt av Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) i tre år, og han måtte trekke seg som visepresident i Det europeiske fotballforbundet (Uefa) som følge av skandalen.

Ifølge påtalemyndigheten i Madrid vil han kunne få en bot eller fengsel i inntil fire år dersom han blir kjent skyldig for seksuelt overgrep.