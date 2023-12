Ny smell for United – avsluttet året med blytungt tap for Forest

Dermed kom Old Trafford-klubben brutalt ned på jorda etter snuoperasjonen og den sterke 3-2-seieren mot titteljagende Aston Villa på Boxing Day.

Morgan Gibbs-White ble matchvinner på City Ground da han prikket ballen i hjørnet bak United-keeper André Onana med åtte minutter igjen å spille av ordinær tid. Ufortjent var ledermålet ikke, til tross for at Marcus Rashford rett i forkant hadde utlignet til 1-1 for United.

Nottingham var alt i alt det beste laget mot en blek United-utgave.

Med tapet og den svake prestasjonen går manager Erik ten Hag nyttårsfeiringen i møte med mye hodebry.

– Det er det som er litt av problemet for Manchester United. Med seier her hadde det sett veldig bra ut, men med tap ser det veldig mørkt ut. Det er ingenting midt imellom, konstaterte Viaplay-kommentator Andreas Toft.

– Brentford og Everton har lik og bedre målforskjell enn United etter over halvspilt sesong. Det er rett og slett alarmerende. De er ikke bedre. De har fått for godt betalt denne sesongen. Seirene de har fått kamuflerer et mye større og dypere sår i klubben, sa Pål Andre Helland i kanalens studio.

Illevarslende

United går inn i det nye året på sjuendeplass på Premier League-tabellen. Ti poeng skiller opp til ligaleder Liverpool. Samtidig har topplaget én kamp mindre spilt.

Illevarslende for United er det også at skader og sykdom fortsetter å skape trøbbel. Lørdag måtte danske Rasmus Højlund, som ble matchvinner mot Aston Villa, holde seg hjemme som følge av det siste.

United har også en lang rekke spillere på skadelisten. I tiden som kommer må de røde djevlene også klare seg uten keeper Onana. Han skal spille Afrikamesterskapet med hjemlandet Kamerun.

Neste ligakamp spilles 14. januar. Da er Tottenham motstander hjemme på Old Trafford.

Nottingham har på sin side fått et solid oppsving etter at Nuno Espírito Santo overtok som manager. To strake seirer har det blitt under portugiserens ledelse de siste dagene. Det har løftet klubben til 16.-plass på tabellen.

Traff stolpen

Lørdagens seier kom etter en godt gjennomført kamp av mannskapet til Santo.

De første 45 minuttene på City Ground inneholdt riktignok få høydepunkter. Langt mer temperatur og flere målsjanser ble det etter pause.

Ti minutter var spilt da ballen smalt i stolpen bak Nottingham-keeper Matt Turner. Avslutningen fra Diogo Dalot var god, men hjemmelaget hadde centimeterne på sin side.

I stedet sendte argentinske Nicolás Domínguez Nottingham i ledelsen da han fant hjørnet bak United-keeper Onana snaut midtveis i omgangen.

Marcus Rashford har måttet tåle kritikk den siste tiden, men fikk et lyspunkt da han iskaldt satte inn 1-1 på pasning fra Alejandro Garnacho. For gjestene ble det uansett en scoring som kun tjente som mager trøst.

Nottingham og Gibbs-White hadde en matchvinnende fulltreffer på lager.

