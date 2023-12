Berge utvist for Burnley – straffemål reddet Villa-seieren på overtid

Berge hadde allerede gult kort da han i begynnelsen av annen omgang mistet ballen etter et innkast og tok tak i Villa-profilen Douglas Luiz. Det kostet ham et nytt gult kort.

Berge protesterte ikke på avgjørelsen, men ruslet slukøret av banen.

Aston Villa ledet kampen 2-1 da Berge ble utvist, men Vincent Kompanys menn ga likevel ikke opp, og Lyle Foster utlignet snaue tjue minutter før slutt.

Det så ut til å sikre klubben et kjærkomment poeng, men på overtid fikk hjemmelaget straffespark. Luiz ventet og ventet med å ta sparket, før han hamret ballen i mål via tverrliggeren.

Før det hadde Leon Bailey bredsidet inn 1-0, før Zeki Amdouni utlignet for Burnley like etterpå. Moussa Diaby sendte hjemmelaget tilbake i føringen før hvilen etter dagens andre målgivende pasning fra Ollie Watkins.

Med seieren fortsetter Villa å hente poeng i årets sesong. Klubben er på annenplass, kun bak Liverpool på målforskjell.

Burnley sliter veldig og er nest sist.

I London var Michael Olise (to mål) og Eberechi Eze i scoringsform og sikret 3-1-seier for Crystal Palace mot Brentford lørdag. Keane Lewis-Potter scoret for Brentford.

Også Wolverhampton avsluttet året med seier. De slo Everton 3-0 på hjemmebane.

