Hver femte spiller mottok hatmeldinger under kvinnenes fotball-VM

Det viser en rapport fra Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) og spillerorganisasjonen Fifpro.

Totalt mottok 152 av de 697 spillerne støtende, truende, diskriminerende eller hatefulle meldinger under VM i Australia og New Zealand.

Rapporten viser også at det har vært en økning på 29 prosent i antall støtende meldinger sammenlignet med herre-VM i Qatar året før.

Mental helse

Dataen er hentet inn fra de 697 spillerne som takket ja til tilbudet fra Fifa og Fifpro om å få overvåket sine sosiale medier under VM.

Det var et tiltak som ble innført for å hjelpe spillere og trenere i kampen mot hatmeldinger. De hatefulle meldingene ble gjort usynlige for spillerne.

– Lovbrudd på nett påvirker fotballspillere over hele verden og kan ikke ignoreres. Det giftige miljøet på nettet er et risikabelt sted for spillere å være. Det påvirker deres mentale helse og velvære, sier David Aganzo i Fifpro.

Fifa-president Gianni Infantino opplyser at mer enn 400.000 krenkende kommentarer om fotballspillere er blitt rapportert i sosiale medier det siste året.

– Diskriminering har ingen plass i fotball og ingen plass i samfunnet, sier Infantino.

– Vi er også mennesker

Over fem millioner innlegg i sosiale medier ble overvåket. Over 100.000 av dem ble flagget av kunstig intelligens for menneskelig vurdering. 7085 ble funnet hatefulle.

Mer enn halvparten av alle støtende kommentarer under VM var enten homofobiske, seksuelle eller sexistiske.

Colombia-spiller Leicy Santos er lei av de hatefulle meldingene i sosiale medier:

– Er det én ting fotballspillere lider mest av – bortsett fra å tape – så er det hatefulle kommentarer, mobbing og fornærmelser, sier Santos i rapporten

– I tillegg til å være profesjonelle fotballspillere, er vi også mennesker. Noen spillere er i stand til å håndtere kommentarene vi mottar på nettet, men andre er ikke det. Psykisk helse er et veldig følsomt tema, fortsetter hun.

Rubiales' oppførsel

Data viser at spillerne fra USA og Argentina var verst rammet av hatefulle meldinger.

VM-finalen utløste også et høyt antall hatefulle kommentarer. Dette skyldtes ikke minst oppførselen til den daværende spanske fotballpresidenten Luis Rubiales under medaljeseremonien.

Rubiales klemte spillerne og kysset den spanske VM-profilen Jennifer Hermoso på munnen. Det kostet ham jobben og en suspensjon fra all fotball i tre år.