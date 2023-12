Sandefjord vant nervedrama – sikret plassen i Eliteserien

Sandefjord sikret fornyet kontrakt i skarp konkurranse med Haugesund, Stabæk og Vålerenga. De havnet på 13.-plass og unngikk både direkte nedrykk og kvalifisering. Stabæk trakk det korteste strået og rykket ned til 1. divisjon.

– Det er så deilig og rørende. Vi har jobbet så hardt for det. I kveld skal vi kose oss og leve med at vi får det litt vondt i morgen, sa Sandefjords kaptein Jesper Taaje til TV 2.

Det hadde vært en svak og sjansefattig 1. omgang der Lillestrøm var nærmest scoring, før Sandefjord mer eller mindre ut av det blå fikk et straffespark. Thomas Lehne Olsen var borti hælen til Jacob Dunsby da sistnevnte var på vei ut av feltet et par minutter før pause.

VAR godkjente straffesparket som dommer Svein Oddvar Moen korrekt hadde idømt, og den straffen ble satt sikkert i mål av Alexander Ruud Tveter. LSK-keeper Mads Hedenstad ble sendt en vei, mens Tveter satte ballen motsatt med venstrefoten.

Spenning

Så lenge Vålerenga ledet over Tromsø, ville Sandefjord med et utligningsmål for LSK falle ned på kvalifiseringsplassen, men utligningsmålet i Oslo utløste spenningen.

Lillestrøm kunne ikke bli bedre enn nummer seks uansett utfall. Og ville de i så fall tape med vilje for å hjelpe Sandefjord og gjøre livet verre for erkerivalen Vålerenga i dyp nedrykksstrid?

Slik så det ikke ut. Bortelaget var best i første halvdel av 1. omgang, og Lars Ranger testet Sandefjord-keeper Hugo Keto med et godt venstrebeinsskudd i det 11. minutt.

Hevet seg

Sandefjord kom bedre med i starten av 2. omgang, men de skapte lite. Helt fram til det gjensto et kvarter. Da bommet Danilo Al-Saed på en gigantisk sjanse. Der burde det stått 2-0.

Da ebbet det i stedet ut med seier for hjemmelaget, og Sandefjord er med i det beste selskap også neste sesong.

