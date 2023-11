NFF utsetter NM-beslutning: – Kommer ikke til å fatte en beslutning før etter tinget

Det kom fram under en pressekonferanse med fotballpresident Lise Klaveness og generalsekretær Karl-Petter Løken torsdag ettermiddag.

– Vi opplever dessverre at NM har hatt litt dalende popularitet. Vi er alle innforstått med at det vil skape reaksjoner om vi gjør endringer i Norges eldste turnering, men igjen har vi ikke klart å opprettholde den statusen som turneringen hadde tidligere, sa Løken.

Det såkalte Hangeland-utvalget har forslått å endre cupens kampstruktur fra vår-høst til høst-vår.

Utvalget innstilling har møtt enormt med kritikk og motstand fra hele Fotball-Norge. NFF har derfor valgt å avvente en endelig avgjørelse til etter forbundstinget i mars.

– Styret har stor forståelse for argumentasjonen i rapporten. Vi har snakket med mange etter at rapporten ble lagt fram og har fått klar beskjed om at dette burde behandles på tinget, sa Klaveness og fortsatte:

– Så det kommer vi til å gjøre. Styret kommer ikke til å fatte en beslutning før etter tinget.

Cupen vil dermed gå som vanlig i 2024. Forbundstinget er satt til 9. og 10. mars 2024 på Ullevaal stadion.

