Prosjekt skal evaluere Norges kvalifiseringsfiasko: – Brutalt og dypt frustrerende

Norges deltakelse i neste års EM-sluttspill i Tyskland gikk i vasken i den nylig avsluttende kvalifiseringen. Det ble heller ingen ekstrasjanse gjennom omspillet i nasjonsligaen.

Dermed går enda et internasjonalt fotballmesterskap på herresiden uten norsk deltakelse. Nå skal NFF grave i årsakene, opplyste fotballpresident Lise Klaveness og generalsekretær Karl Petter Løken på en pressekonferanse torsdag.

– Vi skal sette ned et skikkelig arbeid der vi evaluerer det arbeidet som er gjort rundt kvaliken, sa Klaveness.

Både hun og Løken pekte på at Norge ikke hadde marginene på sin side i flere avgjørende øyeblikk.

– Vi er nysgjerrige på om dette (nedturen) skyldes mer enn uflaks, og det gjør jo ikke det over tid. Vi må finne ut hvordan det gjentar seg over tid sammenlignet med våre sterkeste konkurrenter, supplerte Løken.

Smertefullt

Landslagssjef Ståle Solbakken og Brede Hangeland får sentrale roller i prosjektarbeidet som nå iverksettes.

– Målet er at det munner ut i konkrete tiltak både på kort og lang sikt, sa Løken.

Fotballpresident Klaveness var tydelig på at fiaskoen ikke utelukkende kan settes på kontoen for uflaks. Til det har kvalifiseringsnedturene vært for mange sett med norske øyne.

Klaveness legger ikke skjul på at det var smertefullt å se kvalifiseringen ende uten norsk EM-billett.

– Det ble ikke som vi hadde håpet på. Det er brutalt og dypt frustrerende at dette laget ikke skal få prestere i mesterskap. Det tror jeg alle kjenner på. Det gjør i hvert fall jeg, sa hun.

Freder Solbakken

Fotballtoppene er samtidig tydelige på at landslagsledelsen med Ståle Solbakken i spissen fredes i arbeidet som nå kommer.

Landslagssjefen signerte ny kontrakt med NFF tidligere i år.

– Vi har sterk tro på måten Ståle og støtteapparatet jobber med laget. Det er mange stjerner i laget vårt. Vi opplever at dette er et lag som har både trygghet, konkurranse og et sterkt samhold, sa Klaveness.

Hun forsvarte videre måten det norske laget har fremstått på.

– Vi mener at det grunnspillet vi har hatt gjennom kvaliken vil skape problemer for de fleste. Spania-kampen er det beste eksempelet. Samtidig har det vært noen utrolig vonde opplevelser. Særlig hjemmekampen mot Skottland sitter veldig i, sa Klaveness.

Hun mener prosjekt Solbakken har gitt et lag for framtiden.

