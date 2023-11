Tidligere Lyn-profil fikk pris for «årets gjennombrudd» i Sverige

Tandberg fikk hedersbevisningen for «årets gjennombrudd» da sesongens beste kvinnespillere ble satt pris på i en fotballgalla i regi av Aftonbladet.

19-åringen forlot Lyn til fordel for Linköping tidligere i år. Siden overgangen har hun hamret inn 19 mål på 26 ligakamper for sin nye arbeidsgiver.

Mandag var hun også med i den norske landslagstroppen til de kommende møtene med Portugal og Østerrike. De vil avgjøre Norges skjebne i nasjonsligaen.

«At man knapt har reflektert over at Linköping mistet ligaens beste spiss etter sesongen i fjor sier alt. Tandberg kom til LFC med håp om spilletid, men har blitt kastet inn i elleveren», heter det i begrunnelsen for prisen Tandberg ble tildelt mandag.

Den norske spissen ble toppscorer i Damallsvenskan denne sesongen.

