PSG og Dortmund med seier i «dødens gruppe»

Newcastle imponerte med å banke PSG hele 4-1 tidligere i måneden, men fikk overraskende problemer mot et presset Dortmund-lag (to poeng på to kamper) i gruppe F.

Det ble skapt mange og store sjanser innledningsvis av gjestene, men Nick Pope holdt tett for Newcastle med blant annet en gedigen dobbeltredning på avslutningene fra Donyell Malen og Niclas Füllkrug.

Det var Dortmund som innledningsvis dominerte matchen. Da tyskerne endelig klarte å score, var det derimot på en kontring etter at Newcastle hadde begynt å ta over banespillet.

Felix Nmeche satte ballen kontant i nettet på pasningen fra Nico Schlotterbeck. Sistnevnte startet kontringen fra egen banehalvdel.

Newcastle presset og presset på for utligningen. Vertene var nærmest med en avslutning i tverrliggeren fire minutter før slutt, og de hadde en ny ball i metallet før dommeren blåste av kampen.

Den norske backen Julian Ryerson var ute for Borussia Dortmund med sykdom. Nordmannen har spilt seg til nærmest fast plass på laget.

PSG hadde små problemer med å slå Milan med 3-0 på eget gress. Det italienske laget har fortsatt til gode å score i høstens puljespill.

Kylian Mbappé dukket opp etter 32 minutter og satte sitt annet mål i sesongens mesterliga. Det kom etter et mønsterangrep der Warren Zaire-Emery sto for et glimrende framspill. Mbappé tok noen overstegsfinter før han banket ballen nede i hjørnet.

Kort etter pausen trodde de fleste at Ousmane Dembélé hadde doblet ledelsen, men en VAR-sjekk viste at det var frispark i forkant da Manuel Ugarte var litt for tøff mot Yunus Musah.

Da Randal Kolo Muani gjorde 2-0 åtte minutter etter sidebytte, var det derimot ingen tvil. Han satte en retur på et skudd fra Dembélé

Sørkoreanske Lee Kang-in avsluttet det hele med å sette 3-0 ett minutt før slutt. Med seieren er PSG i føringen i gruppen med seks poeng. Dortmund og Newcastle følger med fire, mens Milan har to.

